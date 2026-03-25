Παπασταύρου: Ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο το 1ο τρίμηνο του 2027

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη δεύτερη ημέρα της Ceraweek 2026, με βάση ανακοίνωση. είχαν διμερή συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην -πρώτη μετά από 40 χρόνια- υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση που θα πραγματοποιήσει η κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy στο Ιόνιο, η οποία έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης βάσει στενού χρονοδιαγράμματος.

Στόχος είναι η κοινοπραξία να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς του αναγκαίου ερευνητικού εξοπλισμού, προκειμένου να προχωρήσει στην γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για τη θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο ωςπροσκεκ λημένος του Baker Institute του RiceUn iversity σε fireside chat με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, Kenneth Medlock. Ο κ. Παπασταύρουανέδειξε τον αναδυό μενο ρόλο της Ελλάδας στην διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική, ενώαπαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι οι απειλές χρήσης βίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και δεν είναι σε καμία περίπτωση μέσα άσκησης πολιτικής. Αντίθετα, όπως τόνι σε, η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία. «Το σχήμα 3+1Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ στην ενέργεια αποτελεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που βασίζεται στη τήρηση των διεθνών κανόνων και τη θεσμική συνεννόηση», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Υπουργός εξήγησε ότι η σχετική συγκράτηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, οφείλονται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα που έχει αναπτύξει η χώρα μας, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο του «ενεργειακού ρεαλισμού» που ακολουθεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται και η στρατηγική για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Πατρίδα μας.

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Αν. Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, κ. Denys Shmyhal και συζήτησαν για την ενίσχυση της ελληνο-ουκρανικής ενεργειακής συνεργασίας, καθώς και για επενδυτικές προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η Ουκρανία σε ελληνικές εταιρείες.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό κ. Τσάφο, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum.