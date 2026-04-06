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Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται για μεμονωμένα γεγονότα ή αστοχίες, αλλά για αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδιασμού
Πολιτική
15:24 - 06 Απρ 2026

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται για μεμονωμένα γεγονότα ή αστοχίες, αλλά για αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδιασμού

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση στο διάγγελμα του πρωθυπουργού για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε από την Καβάλα, στο πλαίσιο περιοδείας του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση με βαθύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά.      

Αναλυτικά, όπως ανέφερε, τα γεγονότα που ήρθαν στο φως δεν μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά ή απλές αστοχίες, αλλά, κατά την εκτίμησή του, συνιστούν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδιασμού. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι φέρουν την ευθύνη για τη δημιουργία ενός συστήματος εξουσίας που, όπως υποστήριξε, επεκτείνεται σε όλη τη χώρα και επηρεάζει ακόμη και θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις προτάσεις του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών, σημειώνοντας ότι το ζήτημα δεν επιλύεται με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ιδιαίτερα όταν -όπως υποστήριξε- εμπλέκονται πρόσωπα που κατέχουν και τις δύο ιδιότητες.

Επιπλέον, απέδωσε το πρόβλημα της διαφθοράς συνολικά στη λειτουργία της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα κατάσταση έχει επιβαρύνει την κοινωνία και ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις των δικογραφιών, σημείωσε ότι αυτές, κατά την άποψή του, επιβεβαιώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για άμεση προσφυγή στις κάλπες, ώστε να αποκατασταθούν -όπως είπε- η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η δημοκρατική λειτουργία του κράτους.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η δημοκρατία προϋποθέτει την προστασία των πολιτών και των πόρων τους, καταγγέλλοντας πρακτικές που, όπως υποστήριξε, παραπέμπουν σε καθεστώς αδιαφάνειας και παρακρατικής λειτουργίας, οι οποίες, κατά την άποψή του, πρέπει να τερματιστούν άμεσα.

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