ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Boρίδης: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιπολίτευση επενδύει γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει
Πολιτική
15:46 - 17 Απρ 2026

Boρίδης: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιπολίτευση επενδύει γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews δίνοντας απαντήσεις για το πολιτικό και νομικό σκέλος της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στη συζήτηση στη Βουλή, σημείωσε ότι υπήρχε η προσδοκία να προκύψει κάποιο ουσιαστικό πολιτικό αποτέλεσμα από την επιλογή της θεματολογίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης, κάτι που, όπως τόνισε, δεν συνέβη. Όπως υπογράμμισε, το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα στη δεύτερη κυβερνητική θητεία, η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να εστιάσει σε ζητήματα ποινικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί μια τέτοια ατζέντα επί δύο χρόνια, χωρίς να προκύπτουν απτά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται πολιτικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας πως η υπόθεση έχει ήδη διερευνηθεί εκτενώς μέσω εξεταστικής επιτροπής διάρκειας πέντε μηνών, κατά την οποία εξετάστηκαν 75 μάρτυρες και συγκεντρώθηκαν περίπου 20.000 σελίδες εγγράφων. «Αν μετά από μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να διατυπωθεί με σαφήνεια μια κατηγορία, τότε δεν υπάρχει υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι η πρώτη δεν περιείχε καν αναφορά σε οικονομική ζημία, ενώ για τη δεύτερη, στην οποία υπάρχει πλέον πρόσβαση, εκτίμησε ότι τα στοιχεία δεν στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. Ως παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση αποστολής ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από γραφείο βουλευτή προς υπουργικό γραφείο, έπειτα από αίτημα πολίτη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων χωρίς καμία υπόδειξη ή παρέμβαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhv77kv8v9ll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε άλλο σημείο, περιέγραψε ενδεικτικά μια περίπτωση αγροτών βιολογικής καλλιέργειας που απώλεσαν προθεσμία υποβολής αίτησης λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας του μελετητή τους. Όπως είπε, το ζήτημα τέθηκε από βουλευτή προς τον αρμόδιο υπουργό, με σκοπό να εξεταστεί η δυνατότητα επίλυσης μέσω ιεραρχικής προσφυγής λόγω ανωτέρας βίας. Ο ίδιος διερωτήθηκε αν τέτοιες παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων πολιτών, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κακουργηματική απιστία, απορρίπτοντας κατηγορηματικά έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών, τόνισε ότι, παρότι η Βουλή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ποινικές υποθέσεις, οι συγκεκριμένες δικογραφίες δεν προσφέρονται για ποινική αξιολόγηση. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει πολιτική διάσταση, καθώς πρόκειται για πρόσωπα με δημόσια έκθεση και εκλογική παρουσία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επικοινωνία πολιτών με τους εκπροσώπους τους, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τη νομιμότητα των πράξεων ανήκει στη διοίκηση.

Παρουσιάζοντας μια εναλλακτική προσέγγιση, σημείωσε ότι αν τεθεί ως αρχή η πλήρης αποσύνδεση των βουλευτών από τη δημόσια διοίκηση, τότε ο ρόλος τους θα περιορίζεται αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα, όπως η νομοθέτηση και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, χωρίς καμία διαμεσολάβηση για ζητήματα πολιτών.

Κλείνοντας, ο κ. Βορίδης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει πολιτικά σε τέτοιου είδους υποθέσεις, επειδή δεν διαθέτει σαφή πολιτικό λόγο σε κρίσιμα ζητήματα όπως η γεωπολιτική, η μετανάστευση, η οικονομία, η δημοσιονομική πολιτική και η συνταγματική αναθεώρηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους
Πολιτική

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα
Πολιτική

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:40

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

Business Facts
23/07/2026 - 16:22

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/07/2026 - 16:18

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Magazino
23/07/2026 - 16:10

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:08

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:06

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Φορολογία
23/07/2026 - 15:50

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:42

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 15:31

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:31

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/07/2026 - 15:25

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:17

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:59

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:54

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:46

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 14:44

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

Πολιτική
23/07/2026 - 14:43

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Πολιτική
23/07/2026 - 14:25

Κικίλιας: Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια

ΑΜΥΝΑ
23/07/2026 - 14:25

Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE

Φορολογία
23/07/2026 - 14:18

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Ναυτιλία
23/07/2026 - 14:13

MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:05

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 14:03

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:00

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Εργασιακά
23/07/2026 - 13:48

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 13:34

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Οικονομία
23/07/2026 - 13:32

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Εμπορεύματα
23/07/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ