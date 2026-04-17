Boρίδης: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιπολίτευση επενδύει γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει

Στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews δίνοντας απαντήσεις για το πολιτικό και νομικό σκέλος της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στη συζήτηση στη Βουλή, σημείωσε ότι υπήρχε η προσδοκία να προκύψει κάποιο ουσιαστικό πολιτικό αποτέλεσμα από την επιλογή της θεματολογίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης, κάτι που, όπως τόνισε, δεν συνέβη. Όπως υπογράμμισε, το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα στη δεύτερη κυβερνητική θητεία, η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να εστιάσει σε ζητήματα ποινικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί μια τέτοια ατζέντα επί δύο χρόνια, χωρίς να προκύπτουν απτά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται πολιτικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας πως η υπόθεση έχει ήδη διερευνηθεί εκτενώς μέσω εξεταστικής επιτροπής διάρκειας πέντε μηνών, κατά την οποία εξετάστηκαν 75 μάρτυρες και συγκεντρώθηκαν περίπου 20.000 σελίδες εγγράφων. «Αν μετά από μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να διατυπωθεί με σαφήνεια μια κατηγορία, τότε δεν υπάρχει υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι η πρώτη δεν περιείχε καν αναφορά σε οικονομική ζημία, ενώ για τη δεύτερη, στην οποία υπάρχει πλέον πρόσβαση, εκτίμησε ότι τα στοιχεία δεν στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. Ως παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση αποστολής ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από γραφείο βουλευτή προς υπουργικό γραφείο, έπειτα από αίτημα πολίτη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων χωρίς καμία υπόδειξη ή παρέμβαση.

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Σε άλλο σημείο, περιέγραψε ενδεικτικά μια περίπτωση αγροτών βιολογικής καλλιέργειας που απώλεσαν προθεσμία υποβολής αίτησης λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας του μελετητή τους. Όπως είπε, το ζήτημα τέθηκε από βουλευτή προς τον αρμόδιο υπουργό, με σκοπό να εξεταστεί η δυνατότητα επίλυσης μέσω ιεραρχικής προσφυγής λόγω ανωτέρας βίας. Ο ίδιος διερωτήθηκε αν τέτοιες παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων πολιτών, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κακουργηματική απιστία, απορρίπτοντας κατηγορηματικά έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών, τόνισε ότι, παρότι η Βουλή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ποινικές υποθέσεις, οι συγκεκριμένες δικογραφίες δεν προσφέρονται για ποινική αξιολόγηση. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει πολιτική διάσταση, καθώς πρόκειται για πρόσωπα με δημόσια έκθεση και εκλογική παρουσία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επικοινωνία πολιτών με τους εκπροσώπους τους, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τη νομιμότητα των πράξεων ανήκει στη διοίκηση.

Παρουσιάζοντας μια εναλλακτική προσέγγιση, σημείωσε ότι αν τεθεί ως αρχή η πλήρης αποσύνδεση των βουλευτών από τη δημόσια διοίκηση, τότε ο ρόλος τους θα περιορίζεται αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα, όπως η νομοθέτηση και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, χωρίς καμία διαμεσολάβηση για ζητήματα πολιτών.

Κλείνοντας, ο κ. Βορίδης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει πολιτικά σε τέτοιου είδους υποθέσεις, επειδή δεν διαθέτει σαφή πολιτικό λόγο σε κρίσιμα ζητήματα όπως η γεωπολιτική, η μετανάστευση, η οικονομία, η δημοσιονομική πολιτική και η συνταγματική αναθεώρηση.