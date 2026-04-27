Σέρμπος: Η Γαλλία διατηρεί φιλοδοξίες για ενεργό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Ο Σωτήρης Σέρμπος, Διευθυντής της Διεθνούς Πολιτικής και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μίλησε τη Δευτέρα (27/4) για τον ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, το αποτρεπτικό κομμάτι και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

«Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα προσδιορίζονται ολοένα και περισσότερο από τις εξελίξεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό, ή περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή πως θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, ποια θα είναι η θέση και ο ρόλος της Τουρκίας την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαλότητα της με το Ισραήλ και η σχέση της με την με την Ευρώπη, ανέφερε στην ΕΡΤ.

Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν έχουν τοποθετηθεί ασφαλώς και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, όσον αφορά το επιπλέον ανάχωμα, το οποίο είχαμε δημιουργήσει ως Ελλάδα από το 2021 μαζί με τη Γαλλία και αποτελεί τη δική μας η απάντηση απέναντι στις φιλοδοξίες ηγεμονισμού εκ μέρους της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιφερειακή ισορροπία ισχύος. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου που γίνεται στην Άγκυρα, προκειμένου να πείσει την Ευρώπη για την αναγκαιότητα της σε μια σειρά ζητημάτων, εκτίμησε ο κ. Σέρμπος.

Η δικιά μας η δουλειά είναι ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο που θα πρέπει να κουμπώσει όλο αυτό που θα λαμβάνει υπόψη τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Δεν είναι δηλαδή το αμιγώς διμερές, τι θα κάνει η Άγκυρα απέναντι σε εμάς, αλλά τι κάνουμε εμείς απέναντι στην Άγκυρα. Eμείς πρέπει να έχουμε την πρωτοβουλία αυτών των αυτών των εξελίξεων, επισημαίνει ο Σωτήρης Σέρμπος.

Η σχέση με τη Γαλλία και η υφαλοκρηπίδα

Προφανώς η Γαλλία είναι το κράτος μέλος που υπάρχει και μία μεγαλύτερη συναντίληψη και επιβεβαιώθηκε η συμφωνία του ’21. Υπάρχει η συζήτηση, πέρα από τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής, με τη δήλωση Μακρόν ότι εφόσον απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας, η Γαλλία θα είναι εδώ. Ωστόσο, ο κ. Σέρμπος υπενθύμισε ότι πολλές φορές οι κρίσεις και οι εντάσεις είναι σε θέματα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφερόμενος στην περίπτωση της Κάσου όπου « η Τουρκία λέει για παράδειγμα, είναι δική μου υφαλοκρηπίδα που δεν έχει καμία και για την Ελλάδα είναι μέρος της αιγυπτιακής συμφωνίας, αλλά δεν είναι καν θέμα υφαλοκρηπίδας.

«Προπαρασκευαστικές ενέργειες, για πόντιση ενός καλωδίου, δεν είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας αλλά άσκηση που κατοχυρώνεται και από το Δίκαιο της Θάλασσας. Να μην περιμένουν κάποιοι δηλαδή ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, όταν έρθει και πάλι το πλήρωμα του χρόνου θα μας το κάνει η Γαλλία και το Ισραήλ. Είναι όμως κρίσιμο όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την εξωτερική εξισορρόπηση της Τουρκίας», ανέφερε.

Η περίοδος ρήξεων και η επόμενη γαλλική προεδρία

Δεν είμαστε απλώς σε μια περίοδο κρίσεων, είμαστε σε μια περίοδο ρήξεων, είμαστε σε μια περίοδο που επιστρέφει το Δίκαιο του ισχυρού. Άρα το θέμα ενός περισσότερο αυτόνομου ευρωπαϊκού πυλώνα υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα.

Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Γάλλος πρόεδρος που θα επηρεάσει συνολικά την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σαφέστατα ο Μακρόν θα λείψει στην Ευρώπη γιατί είχε ένα όραμα, έχει μια φιλοδοξία, ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί.

Η Γαλλία είναι ίσως η μεταξύ των πολύ λίγων χωρών που έχουν διατηρούν ενεργές τις φιλοδοξίες τους για μια άσκηση ρόλου και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, παρόλο που έχουν υποχωρήσει ειδικά στη Μέση Ανατολή συγκριτικά με το παρελθόν, όπως και στην Αφρική.

Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να θυμόμαστε ότι τα κράτη δεν είναι ούτε εκκλησίες, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Δηλαδή έχουμε μια συναντίληψη, πολλές φορές έως και ταύτιση συμφερόντων, αλλά η Γαλλία, μεταξύ άλλων, θέλει να πουλήσει οπλικά συστήματα ενώ για εμάς είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει συμπαραγωγή, να υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας, να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, ανέφερε.

Πολλαπλά σενάρια και Ορμούζ

«Η δικιά μου δουλειά είναι η συμβολή μου στο επίπεδο του σχεδιασμού και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να έχουν πολλαπλά σενάρια σε μια σειρά από εξελίξεις», είπε ο κ. Σέρμπος.

Σχετικά με την Τεχεράνη τόνισε ότι προκύπτει «καθεστώς μετασχηματισμένο πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο άκαμπτο, το οποίο δεν έχει μετακινηθεί σχεδόν καθόλου από τις αρχικές θέσεις.

Πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση και για τα Στενά του Ορμούζ, διότι το Ιράν ντεφάκτο τα χρησιμοποίησε ως «πυρηνικό όπλο».

Αν υποθετικά φτάναμε σε μια συμφωνία πλαίσιο, εκεί θα βλέπατε και μια σειρά από χώρες που να λειτουργούν ως εγγυήτριες δυνάμεις και εκεί θα μπορούσε να είναι και η Ρωσία και η Κίνα.

Ειδικά για το πυρηνικό πρόγραμμα, ο κ. Σέρμπος υπενθύμισε την προηγούμενη μεσολάβηση της ευρωπαϊκή τριάδας, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία. «Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αποτελεί ένα ζήτημα γιατί υπάρχει κίνδυνος αργότερα οι Αμερικάνοι να πουν εγώ φεύγω, δεν βρήκα μια λύση. Ασφαλώς η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει ενεργά έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Καιη Ελλάδα έχει κάθε λόγο και η ίδια να το κάνει και να τραβήξει και την Ευρώπη. θυμίζω μεταξύ άλλων και χώρες όπως η Τουρκία, κυρίως το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή», τόνισε.

Κάτι στο οποίο υπάρχει ένας κοινός τόπος όλων των αναλυτών διεθνώς ότι αντί για μια συνθήκη τύπου Βενεζουέλας υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε με μια συνθήκη Βόρειας Κορέας, δηλαδή ένα στρατιωτικό καθεστώς όπου δυστυχώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν βγει πολύ πιο ενισχυμένοι, τόνισε ο κ. Σέρμπος, μιλώντας για στρατηγικά σφάλματα σχετικά με το καθεστώς της Τεχεράνης.

O ρόλος της Ελλάδας είναι να έχουμε μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, πέρα από το αποτρεπτικό κομμάτι και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουμε τη σκληρή ισχύ για να επιβάλλουμε τη νομιμότητα και αυτό είναι και το μήνυμα αξιοπιστίας που θέλεις να στείλεις και στον εταίρο και στον σύμμαχο και σε όσους μας παρακολουθούν. Αλλά από κει και πέρα να είμαστε και πολύ πιο δραστήριοι στο πεδίο της διπλωματίας και της διαμεσολάβησης, κατέληξε ο Σωτήρης Σέρμπος.

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