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Eurostat: Οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ψυχαγωγικούς σκοπούς – Πώς το αξιοποιούν οι Έλληνες
Τεχνολογία
14:27 - 12 Ιουλ 2025

Eurostat: Οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ψυχαγωγικούς σκοπούς – Πώς το αξιοποιούν οι Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
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Το 2024, οι πολίτες της ΕΕ χρησιμοποίησαν ευρέως το διαδίκτυο για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, η πιο συνηθισμένη δραστηριότητα ήταν η παρακολούθηση τηλεόρασης ή βίντεο στο διαδίκτυο, που ανέφερε το 79% των χρηστών του διαδικτύου. Ακολουθεί η ανάγνωση διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστότοπων, εφημερίδων ή περιοδικών (70%), η ακρόαση ή λήψη μουσικής (65%) και η αναπαραγωγή ή λήψη παιχνιδιών (34%).

Όσον αφορά τη δική μας χώρα, τουλάχιστον 7 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες του διαδικτύου: 69% για συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, 71% για αλληλογραφία, 74% για βιντεοκλήσεις, 76% για ενημέρωση, 79% για έρευνα σχετικά με αγορές

Κατά τ’ άλλα, τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών του διαδικτύου που παρακολουθούν τηλεόραση ή βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (και οι δύο 96%) και στην Κύπρο (94%), ενώ τα χαμηλότερα παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (44%), τη Βουλγαρία (55%) και τη Σλοβακία (63%).

Η ανάγνωση ειδήσεων στο διαδίκτυο (από ιστότοπους, εφημερίδες ή περιοδικά) αναφέρθηκε από το 91% των χρηστών του διαδικτύου στην Τσεχία, το 90% στη Φινλανδία και το 89% στην Κύπρο. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν στη Ρουμανία (50%), τη Γαλλία (56%) και την Ιταλία (62%).

Πάνω από το ένα τρίτο των χρηστών αγόρασε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου

. Το 2024, το 36% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ θα αγοράσει κάποιο είδος πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Οι συνδρομές ήταν δημοφιλείς, ιδίως αυτές σε υπηρεσίες ροής ταινιών, σειρών και αθλητικών ταινιών (30%) και σε υπηρεσίες ροής μουσικής (21%).

Το ένα τέταρτο των χρηστών του διαδικτύου (25%) αγόρασε εισιτήρια για εκδηλώσεις.

Όσον αφορά τις αναγνωστικές συνήθειες, τα έντυπα βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες (16%) ήταν πιο δημοφιλή από τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα ακουστικά βιβλία (7%).

Επιπλέον, οι χρήστες του διαδικτύου πλήρωσαν για να κατεβάσουν λογισμικό (11%), παιχνίδια (10%) και ένα μικρό μέρος αγόρασε φυσικά αντίγραφα άλλου οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως μουσική και ταινίες ή σειρές (6%).

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