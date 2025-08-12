Τεχνητή Νοημοσύνη: Διαμάχη Μασκ - Apple για μονοπωλιακές πρακτικές υπέρ του ChatGPT
09:16 - 12 Αυγ 2025

Τεχνητή Νοημοσύνη: Διαμάχη Μασκ - Apple για μονοπωλιακές πρακτικές υπέρ του ChatGPT

Reporter.gr Newsroom
Ο Ίλον Μασκ βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Apple, την οποία καταγγέλλει για μονοπωλιακές επ' ωφελεία του ChatGPT στο App Store. 

Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ με την επωνυμία xAI, θα κινηθεί νομικά εναντίον της Apple, κατηγορώντας την κατασκευάστρια των iPhone ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς κατά τη διαχείριση της κατάταξης (ranking) της εφαρμογής στο ψηφιακό κατάστημά της App Store.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός από την OpenAI να φτάσει στην 1η θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητη παραβίαση του αντιμονοπωλιακού κανονισμού. Η xAI θα λάβει άμεσα νομικά μέτρα», διεμήνυσε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Να σημειωθεί ότι η xAI έχει αναπτύξει μία δική της δωρεάν εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, που ονομάζεται Grok και ο Μασκ θεωρεί ότι η Apple ουσιαστικά τη... σαμποτάρει.

Το ChatGPT κατέχει σήμερα την κορυφαία θέση στην ενότητα "Κορυφαίες Δωρεάν Εφαρμογές" του App Store για iPhone στις ΗΠΑ, ενώ το Grok της xAI κατατάσσεται πέμπτο.

Το ChatGPT ηγείται επίσης της κατάταξης στο Google Play Store, σύμφωνα με τα δεδομένα του Sensor Tower.

Η Apple διατηρεί συνεργασία με την OpenAI, καθώς ενσωματώνει το ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac.

«Ε, @Apple App Store, γιατί αρνείσαι να βάλεις είτε το X είτε το Grok στην ενότητα "Απαραίτητο" όταν το X είναι η #1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο και το Grok είναι #5 μεταξύ όλων των εφαρμογών; Παίζεις πολιτικά;», διερωτήθηκε ο Μασκ σε προηγούμενη ανάρτησή του τη Δευτέρα.

«Δυστυχώς, τι επιλογή έχουμε;» πρόσθεσε αργότερα ο Μασκ σε ανάρτησή του για τη μήνυση. «Η Apple δεν έβαλε απλώς τον αντίχειρά της στη ζυγαριά, έβαλε ολόκληρο το σώμα της!» σημείωσε, κατηγορώντας τον πανίσχυρο όμιλο για δύο μέτρα και δύο σταθμά υπέρ του ChatGPT.

