Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Στηρίζει νέες επιχειρήσεις δίνοντάς τους πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία
11:55 - 01 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator. Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο “greekopenaiaccelerator.com”.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Υπουργού Ανάπτυξης στα κοινωνικά δίκτυα:

