AI και απολύσεις: Οι εταιρείες κόβουν τις junior θέσεις – Κίνδυνοι για τη μελλοντική ηγεσία

Καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες δηλώνουν απροκάλυπτα απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης το 2025, οι πρώτες θέσεις που φαίνεται να μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι θέσεις αρχικού και νεανικού επιπέδου.

Τα προγράμματα αποφοίτων και οι πρακτικές ασκήσεις κινδυνεύουν να αποτελέσουν παρελθόν, καθώς μεγάλες εταιρείες μειώνουν το προσωπικό τους σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα, η Amazon απέλυσε 14.000 εταιρικούς υπαλλήλους καθώς στοχεύει να επενδύσει στα «μεγαλύτερα στοιχήματά» της, τα οποία περιλαμβάνουν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλες εταιρείες που βασίζονται στο ΑΙ και μειώνουν προσωπικό είναι οι Accenture, Salesforce, Lufthansa και Duolingo.

Τώρα, αυξάνονται οι ανησυχίες για το αν το ΑΙ μπορεί να κάνει τη δουλειά των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων και των αποφοίτων, ανεβάζοντας έτσι τα εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας.

Στην πραγματικότητα, το 62% των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν ότι οι θέσεις αρχικού επιπέδου, γραμματειακές, διοικητικές και διαχειριστικές είναι οι πιο πιθανές να χαθούν λόγω τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με νέα έρευνα 2.019 ανώτερων επαγγελματιών HR και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Και επιπλέον δεδομένα δείχνουν ότι ο αριθμός των θέσεων για αποφοίτους έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο. Στις ΗΠΑ, οι αγγελίες για θέσεις αρχικού επιπέδου έχουν μειωθεί περίπου κατά 35% από τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εργατικής έρευνας Revelio Labs.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Institute for Student Employers διαπίστωσε στην ετήσια έρευνα Student Recruitment Survey ότι μόλις 17.000 θέσεις εργασίας για αποφοίτους έλαβαν 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις, κάτι που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό και τις περιορισμένες ευκαιρίες για τους νέους.

Καθώς οι εταιρείες μειώνουν τις προσλήψεις νεαρών εργαζομένων, ο Fabian Stephany, επίκουρος καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης και εργασίας στο Oxford Internet Institute, επισήμανε ότι η πρόσληψη εργαζομένων αρχικού επιπέδου αποτελεί στην πραγματικότητα μια «επένδυση» για το μέλλον.

Αν και οι νέοι εργαζόμενοι συχνά κάνουν λάθη και χρειάζονται άμεση καθοδήγηση, ειδικοί εξήγησαν στο CNBC γιατί η αντικατάσταση τους από την τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα.

«Ηγεσία του μέλλοντος»

Υγιείς οργανισμοί καλλιεργούν το δικό τους ταλέντο και δεν είναι εφικτό να προσλαμβάνουν εξωτερικά για όλες τις θέσεις, σύμφωνα με τον Chris Eldridge, - Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας και Βόρειας Αμερικής της εταιρείας τεχνολογικής στελέχωσης Robert Walters.

«Αν καταργήσετε πάρα πολλές θέσεις αρχικού επιπέδου, μπορεί να στερήσετε τον οργανισμό σας από την εσωτερική δεξαμενή ταλέντου», δήλωσε ο Eldridge.

«Οι θέσεις εισαγωγικού και νεανικού επιπέδου είναι το φυτώριο της μελλοντικής ηγεσίας. Πιστεύω ότι αν μειώσετε υπερβολικά αυτό το επίπεδο, θα δημιουργήσετε μελλοντικά μεγάλη συγκέντρωση ταλέντου στην επιχείρηση, που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους προσλήψεων».

Αν μια εταιρεία δεν έχει αρκετό νεαρό ταλέντο, θα αναγκαστεί να προσλάβει εξωτερικά στο μέλλον, δημιουργώντας έναν «φαύλο κύκλο ταλέντου», ο οποίος θα αυξήσει τα κόστη, θα οδηγήσει σε μισθολογικό πληθωρισμό και θα προκαλέσει εξάρτηση από την εξωτερική αγορά ταλέντου.

«Εκπροσωπώ μια εταιρεία συμβούλων ταλέντου, ωστόσο θα συμβουλεύαμε κάθε οργανισμό να έχει πολλαπλές διαδρομές πρόσβασης σε ταλέντο - και μία από αυτές είναι να δημιουργεί το δικό του», συμπλήρωσε ο Eldridge.

«Επιπλέον, η διατήρηση ταλέντου είναι επίσης πολύ σημαντική, μέσω της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και των ευκαιριών που μπορείτε να προσφέρετε στους ανθρώπους… αλλά χάνετε ένα σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης αν σταματήσετε να φέρνετε νέους ή νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους στον οργανισμό», πρόσθεσε.

«Γενεαλογική γέφυρα»

Οι εταιρείες που δεν καλλιεργούν νεανικό ταλέντο θα χάσουν τελικά την επαφή τους με τους καταναλωτές και την κυρίαρχη κουλτούρα, σύμφωνα με τον Stephany του Oxford Internet Institute.

«Μια εταιρεία αποτελεί μέρος της κοινωνίας και αν δεν την αντικατοπτρίζει σωστά, μου είναι δύσκολο να φανταστώ ένα επιχειρηματικό μοντέλο ή προϊόν που να μη χρειάζεται αυτή τη γενεαλογική γέφυρα… και οι νέοι φέρνουν φρέσκες ιδέες και μια νέα οπτική», δήλωσε στο CNBC Make It.

Οι εταιρείες που δεν προσαρμόζονται και δεν προσλαμβάνουν εργαζόμενους αρχικού επιπέδου θα γίνουν «σαν ένα γηροκομείο», είπε. «Σαν μια εταιρεία γεμάτη ανθρώπους που ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν, επειδή… ίσως να μην έχουν το edge και το vibe που χρειάζεται για να βγάλεις ένα νέο προϊόν στην αγορά».

Ο Eldridge συμφώνησε, σημειώνοντας ότι υπάρχει το στερεότυπο ότι όλες οι καλές ιδέες έρχονται από την κορυφή, αλλά «ένα πολύ υγιές ποσοστό σπουδαίων ιδεών σε μια εταιρεία έρχεται από ανθρώπους στα πρώτα δύο ή τρία χρόνια τους στον οργανισμό, επειδή βλέπουν τα πράγματα με φρέσκα μάτια».

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της παρουσίας νέων σε έναν οργανισμό είναι η δυνατότητα «αντίστροφης καθοδήγησης» (reverse mentoring), καθώς οι νέοι φέρνουν πολύτιμη τεχνολογική γνώση, και η απώλειά της αποτελεί «πραγματική απειλή» για τις εταιρείες.

«Αν κάτι υπονομεύσει αυτή την ευκαιρία για αμοιβαία καθοδήγηση και μεταφορά γνώσης, θα μειώσει την οργανωσιακή γνώση ή θα δημιουργήσει κενά σε αυτήν», είπε.

Ο Matthew Prince, συνιδρυτής και CEO της Cloudflare, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει 11.000 ασκούμενους στην εποχή της ΤΝ, προκειμένου να αναβαθμίσει τις δεξιότητες της νέας γενιάς αλλά και να φέρει νέες ιδέες.

«Οι 50χρονοι CEOs σαν κι εμένα δεν θα είναι αυτοί που θα διδάξουν στις εταιρείες πώς να αξιοποιήσουν την ΤΝ. Πρέπει να μάθουμε από τη νέα γενιά», δήλωσε.

«Φορείς της κουλτούρας»

Η «σιωπηρή γνώση» αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση ενός υγιούς οργανισμού, σύμφωνα με τον Stephany. Αναφέρεται στις άρρητες και ανεπίσημες πληροφορίες για την κουλτούρα μιας εταιρείας που μοιράζονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που κάνουν μια εταιρεία να λειτουργεί, που δεν είναι γραμμένα πουθενά», είπε. «Πηγάζουν από το δίκτυο ανθρώπων - από εκείνους που κάθονται καμιά φορά στην καφετέρια και λένε: “Είμαι 25 χρόνια στην εταιρεία, μπορώ να σου εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί ο Χ έχει πρόβλημα με τον Ψ”.»

«Αυτός ο τύπος σοφίας και σιωπηρής γνώσης είναι το λιπαντικό για την οικονομική ευημερία της εταιρείας», πρόσθεσε.

Ο Eldridge της Robert Walters συμπλήρωσε ότι οι νέοι άνθρωποι λειτουργούν σαν σφουγγάρια και «απορροφούν το καλύτερο μέρος μιας επιχείρησης», συμπεριλαμβανομένου αυτού του είδους της σιωπηρής γνώσης που μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

«Είναι οι φορείς της κουλτούρας του μέλλοντος, οπότε αν δεν φέρνετε αυτή τη γενιά μέσα, τι σημαίνει αυτό για την κουλτούρα σε βάθος χρόνου;»

«Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτή την ανοδική πίεση, όταν φέρνεις μια ομάδα άπειρων ανθρώπων που είναι διψασμένοι, που θέλουν να μάθουν. Ρωτούν πολλά, κάτι που μερικές φορές δοκιμάζει τις εταιρείες και τις κρατάει σε εγρήγορση. Αν δεν το έχεις αυτό, μπορεί να καταλήξει να βλάψει την κουλτούρα και την απόδοση του οργανισμού», πρόσθεσε.