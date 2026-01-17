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Μεγάλη ιατρική μελέτη διαψεύδει τους αντι-επιστημονικούς ισχυρισμούς Τραμπ για την παρακεταμόλη κατά την κύηση
Υγεία
16:00 - 17 Ιαν 2026

Μεγάλη ιατρική μελέτη διαψεύδει τους αντι-επιστημονικούς ισχυρισμούς Τραμπ για την παρακεταμόλη κατά την κύηση

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health καταρρίπτει τις ανησυχίες σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη, καταλήγοντας ότι το κοινό παυσίπονο δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας στα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα ευρήματα έρχονται να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους οποίους η παρακεταμόλη προκαλεί αυτισμό, προκαλώντας διεθνώς ανησυχία μεταξύ των εγκύων. Η παρακεταμόλη παραμένει το φάρμακο πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση πόνου και πυρετού κατά την κύηση, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Η ασφαλή χρήση της παρακεταμόλης κατά την κύηση είχε ήδη επισημάνει από το Σεπτέμβριο τόσο ο ΠΟΥ, όσο και ο ΕΜΑ.

Η πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μέχρι σήμερα

Επισημαίνεται ότι, η σχετική μελέτη εκπονήθηκε από ομάδα επτά ερευνητών από όλη την Ευρώπη, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Μαιευτικής και Ιατρικής Μητέρας - Εμβρύου, Άσμα Χαλίλ, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και του νοσοκομείου St George’s. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν 43 προηγούμενες μελέτες, χαρακτηρίζοντας την ανασκόπηση ως την πιο αυστηρή και ολοκληρωμένη ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων έως σήμερα.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονταν:

  • 262.852 παιδιά που αξιολογήθηκαν για αυτισμό,

  • 335.255 για ΔΕΠΥ,

  • 406.681 για νοητική αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε μελέτες που συνέκριναν αδέλφια από την ίδια μητέρα, προκειμένου να αποκλειστούν γενετικοί και οικογενειακοί παράγοντες.

Η Άσμα Χαλίλ τόνισε: «Το μήνυμα είναι σαφές: η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι έγκυες γυναίκες μπορούν να ανακουφίσουν με ασφάλεια πόνο και πυρετό».

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Η μελέτη καταλήγει ότι οι γενετικοί και οικογενειακοί παράγοντες αποτελούν πιο πειστική εξήγηση για παλαιότερες συσχετίσεις, σε σχέση με οποιαδήποτε άμεση επίδραση της παρακεταμόλης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ίδια η πάθηση που οδηγεί σε συχνή λήψη παρακεταμόλης -και όχι το ίδιο το φάρμακο- μπορεί να επηρεάσει τη νευροαναπτυξιακή πορεία του παιδιού.

Αντίκρουση των αντι-επιστημονικών ισχυρισμών Τραμπ

Οι δηλώσεις του Τραμπ, τον Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο, είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την επιστημονική κοινότητα να διαψεύδει τις ισχυρές του ανακοινώσεις. Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, είχε ήδη καλέσει τις γυναίκες να αγνοήσουν τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για αυτούς.

Οι ειδικοί υποδέχθηκαν τη νέα μελέτη με ανακούφιση:

  • Η καθηγήτρια νευροεπιστήμης Γκρέιν ΜακΑλόναν σχολίασε ότι «οι μέλλουσες μητέρες δεν χρειάζεται να αγχώνονται ότι ένα απλό παυσίπονο μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες για το παιδί τους».

  • Ο δρ Στίβεν Καπ από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ τόνισε: «Η κοινωνία πρέπει να σταματήσει να κυνηγά ψευδείς θεωρίες και να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία».

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι η ανασκόπηση ελπίζεται ότι θα βάλει τέλος στις ανησυχίες γύρω από τη χρήση παρακεταμόλης και ότι θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των εγκύων στις καθιερωμένες ιατρικές οδηγίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 15:08
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