Εξοικονομώ: Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
Ακίνητα
17:44 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
«Ένα ακόμη βήμα για την επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ανακοίνωση «με την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025». 

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Προκειμένου να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση, το Υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Προγράμματος — από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ.

Το «Εξοικονομώ 2025» αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία.

