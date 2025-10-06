ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής για τα μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου

Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ξεκινά ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ειδικά σχεδιασμένο για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής, το οποίο θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», διάρκειας 80 ωρών, έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Μέσα από την κατάρτιση, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις στη χρήση εργαλείων γραφείου, στην αξιοποίηση του διαδικτύου, καθώς και στην οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων με σύγχρονα μέσα, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους ανταγωνιστικότητα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 35 εργαζόμενους – μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, προσφέροντας ευελιξία και πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία μάθησης. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από τέτοια προγράμματα, προωθεί την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και την επανειδίκευση (reskilling) του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ.