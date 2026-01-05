Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
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25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
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600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
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11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Τελευταία τροποποίηση στις 04/01/2026 - 23:56