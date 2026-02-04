Καμία αλλαγή στη ρωσική στάση για την Ουκρανία εν μέσω των νέων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο λάβει αποφάσεις που, κατά τη Μόσχα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα (4/2) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι η δήλωση έγινε την ώρα που αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας συμμετείχαν σε συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση.

Σύμφωνα με τον Ουμέροφ, οι προγραμματισμένες διήμερες συνομιλίες ξεκίνησαν με κοινή συνεδρίαση των τριών αντιπροσωπειών, ενώ στη συνέχεια οι διαπραγματευτές χωρίστηκαν σε επιμέρους ομάδες εργασίας, ανάλογα με τα θέματα που εξετάζονταν, πριν επανενωθούν στο τέλος των συζητήσεων.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, την αμερικανική αποστολή επρόκειτο να εκπροσωπήσουν, μεταξύ άλλων, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε συμμετάσχει και σε αντίστοιχη συνάντηση τον προηγούμενο μήνα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι η ρωσική στάση παραμένει αμετάβλητη, υπογραμμίζοντας πως τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές γνωρίζουν τις θέσεις της Μόσχας.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο απορρίπτει από τη μεριά του τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση των περιοχών του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και δεν έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Γαλλίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι ανακοινώσιμο σχετικά με ενδεχόμενη επικοινωνία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι επιθυμεί την επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και εκτίμησε πως η Ρωσία δεν εμφανίζεται ακόμη έτοιμη να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία, σημειώνοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο.