Φορολογικές δηλώσεις: Συστάσεις για προσεκτικό έλεγχο στα προσυμπληρωμένα πεδία

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανά λάθη ή παραλείψεις, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις ή ακόμη και σε αλλαγή φορολογικής κλίμακας, με συνέπεια την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λαθών, ελλείψεων ή ανακριβειών, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Εισόδημα και παρακρατούμενος φόρος

Οι φορολογούμενοι, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών- Προεκκαθάρισης Φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών- Προεκκαθάρισης Φόρου Συζύγου/ΜΣΣ», μπορούν να δουν αναλυτικά τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί.

Εάν εντοπιστούν λάθη ή ελλείψεις –καθώς οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι– θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονικές δαπάνες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε οι ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορές αγαθών και υπηρεσιών να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Διαφορετικά, στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με συντελεστή 22%.

Ο σχετικός κωδικός είναι ανοικτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο φορολογούμενος διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις πληρωμών μέσω POS ή e-banking και αντίγραφα κινήσεων καρτών.

Τεκμήρια διαβίωσης

Προσοχή απαιτείται και στα τεκμήρια που αφορούν κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το σύνολό τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, ο φόρος υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά δηλώνοντας ποσά ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1. Εναλλακτικά, μπορούν να δηλώσουν ποσά από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια ή άλλες εισροές στους κωδικούς 787-788.

Προστατευόμενα τέκνα

Η σωστή δήλωση των προστατευόμενων τέκνων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον τελικό φόρο, ακόμη και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Πώς πληρώνεται ο φόρος

Σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού, ο φόρος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου.

Για εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται έκπτωση:

4% για δηλώσεις έως τις 30 Απριλίου

για δηλώσεις έως τις 30 Απριλίου 3% έως τις 15 Ιουνίου

έως τις 15 Ιουνίου 2% έως τις 15 Ιουλίου

Δεν βεβαιώνεται φόρος όταν το ποσό δεν ξεπερνά τα 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει διόρθωση με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η ΑΑΔΕ εκδίδει νέο εκκαθαριστικό μόνο εφόσον αποδεχθεί τη δήλωση.

Η τροποποιητική δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέσα στην προθεσμία υποβολής, δηλαδή έως τα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως το 2028 όλες οι φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες και να υποβάλλονται αυτόματα, ακόμη και χωρίς καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους.