Μασκ: Η SpaceX ετοιμάζει την μεγαλύτερη IPO - Στο πλευρό της οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες

Η SpaceX σχεδιάζει να προχωρήσει στην IPO το 2026, με στόχο να αντλήσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αγορές. Η αποτίμηση της εταιρείας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον η ζήτηση για τις μετοχές κινηθεί στα αναμενόμενα επίπεδα.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει εσωτερική πώληση μετοχών, η οποία αποτίμησε τη SpaceX στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα για το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την είσοδο στο χρηματιστήριο, η διοίκηση της SpaceX ενημέρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο τους εργαζομένους ότι η εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο «σιωπής», καλώντας τους να αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στην IPO, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς που διέπουν τις εταιρείες που ετοιμάζονται να εισαχθούν στις χρηματιστηριακές αγορές.