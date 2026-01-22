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Μασκ: Η SpaceX ετοιμάζει την μεγαλύτερη IPO - Στο πλευρό της οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
23:45 - 22 Ιαν 2026

Μασκ: Η SpaceX ετοιμάζει την μεγαλύτερη IPO - Στο πλευρό της οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι τέσσερις τράπεζες έχουν ήδη συμφωνήσει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξετάζουν τη συμμετοχή τους. Ο τελικός αριθμός των τραπεζών και οι όροι συνεργασίας παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Η SpaceX σχεδιάζει να προχωρήσει στην IPO το 2026, με στόχο να αντλήσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αγορές. Η αποτίμηση της εταιρείας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον η ζήτηση για τις μετοχές κινηθεί στα αναμενόμενα επίπεδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει εσωτερική πώληση μετοχών, η οποία αποτίμησε τη SpaceX στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα για το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την είσοδο στο χρηματιστήριο, η διοίκηση της SpaceX ενημέρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο τους εργαζομένους ότι η εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο «σιωπής», καλώντας τους να αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στην IPO, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς που διέπουν τις εταιρείες που ετοιμάζονται να εισαχθούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

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