Το νέο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών - Τι περιλαμβάνει

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο σχέδιο νόμου που αφορά την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών με περιφερειακή κάλυψη.

Μέχρι τώρα, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν σε καθεστώς «νόμιμης λειτουργίας», δηλαδή χωρίς επίσημη άδεια, αλλά με εγγραφή σε ειδικό Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Αυτή η προσωρινή κατάσταση έχει κρατήσει δεκαετίες, με αποτέλεσμα να επικρατεί ουσιαστικά ένα αρρύθμιστο περιβάλλον, χωρίς σαφείς κανόνες και έλεγχο.

Το νέο νομοσχέδιο

Το νέο νομοσχέδιο επιδιώκει να βάλει τέλος σε αυτήν την εκκρεμότητα, καθιερώνοντας επίσημη διαδικασία αδειοδότησης μέσω του ΕΣΡ. Η ρύθμιση στοχεύει:

Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

Στην παροχή θεσμικής ασφάλειας στους εργαζόμενους

Στη διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι με αυτό το τρίτο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει τέλος στο επί δύο δεκαετίες αρρύθμιστο τοπίο των περιφερειακών καναλιών. Υπογράμμισε πως στόχος είναι να προστατευθούν οι υγιείς επιχειρήσεις που σέβονται τους εργαζομένους και παράγουν ποιοτικό περιεχόμενο, προσφέροντας μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς τις παλαιές πρακτικές δημοπρασιών που ωφελούσαν λίγους.

Τόνισε ότι το νέο πλαίσιο βασίζεται στις αρχές:

Διαφάνειας

Λογοδοσίας

Βιωσιμότητας

Ο Παύλος Μαρινάκης, επίσης, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του κλάδου για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης.

Σύνδεση με προηγούμενες πρωτοβουλίες

Το νέο πλαίσιο αποτελεί συνέχεια άλλων κυβερνητικών πρωτοβουλιών στα ΜΜΕ, όπως:

Η θέσπιση Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου

Το νομοσχέδιο για τη δημόσια φυσιογνωμία της ΕΡΤ

Η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των ΜΜΕ (EMFA), που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση

Κατάργηση του Νόμου Παππά (ν. 4339/2015)

Καταργούνται οι διατάξεις του Νόμου Παππά για την αδειοδότηση περιφερειακών καναλιών, οι οποίες βασίζονταν σε σύστημα δημοπρασίας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αντικαθιστά την παλαιά λογική με σύγχρονες, ποιοτικές διαδικασίες, βασισμένες σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παραμένει η αρμόδια αρχή για την υλοποίηση και εποπτεία της διαδικασίας. Η άδεια δεν θα δίνεται πλέον με εφάπαξ τίμημα, αλλά θα αντιστοιχεί σε ένα χαμηλού κόστους ετήσιο εποπτικό τέλος, με διαφοροποίηση ανάλογα με την περιοχή.

Νέοι λειτουργικοί κανόνες – Δικτύωση και Τεχνολογία

Καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και προϋποθέσεις για τη «δικτύωση» μεταξύ σταθμών, ώστε να αποτρέπεται η αθέμιτη πανελλαδική μετάδοση περιφερειακού περιεχομένου. Ενισχύεται η εποπτεία του ΕΣΡ για την εφαρμογή αυτών των κανόνων.

Επιπλέον:

Επιτρέπεται η εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια (HD)

Δημιουργείται τεχνολογικό πλαίσιο για μελλοντική υιοθέτηση του προτύπου DVB-T2, που θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα θέσεων εκπομπής

Οι προϋποθέσεις για αδειοδότηση

Οι υποψήφιοι σταθμοί θα πρέπει να πληρούν:

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (γνώση μετόχων άνω του 1%)

Καθαρό ποινικό μητρώο

Ελάχιστο αριθμό εργαζομένων

Κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα

Επιπλέον, κατά τη λειτουργία τους, οι σταθμοί οφείλουν:

Να τηρούν το προφίλ για το οποίο αδειοδοτήθηκαν (ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα)

Να σέβονται τους κανόνες περί δικτύωσης, χωρίς αθέμιτες αναμεταδόσεις

Η διαδικασία καθορίζεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Καθορίζεται η διαθέσιμη χωρητικότητα ανά Περιφερειακή Ζώνη. Το ΕΣΡ εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος και ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Β’ Φάση: Ενεργοποιείται μόνο αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τη χωρητικότητα. Τότε εφαρμόζονται ποιοτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, όπως ο κύκλος εργασιών ή ο αριθμός επιπλέον εργαζομένων.

Η συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων καναλιών διασφαλίζεται, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Δεν προβλέπεται κλείσιμο σταθμών χωρίς αιτιολογημένη απόρριψη στη φάση αξιολόγησης.

Συντονισμός αρμόδιων φορέων

Το πλαίσιο συντάσσεται σε συνεργασία με:

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την ΕΕΤΤ για τον τεχνικό σχεδιασμό

Το ΕΣΡ για τη νομική και κανονιστική εποπτεία

Τους παρόχους δικτύου (όπως η Digea)

Τις επαγγελματικές ενώσεις (ΕΕΤΕΠ, ΕΠΕΚ)

Εκπροσώπους περιφερειακών καναλιών, ειδικά της Αττικής

Παρέμβαση πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία επιβάλλει τάξη σε ένα άναρχο πεδίο με τη συνδρομή του ΕΣΡ. Υπογράμμισε τη σημασία της διαφανούς ενημέρωσης στην εποχή των ψευδών ειδήσεων, την ανάγκη για προστασία των εργαζομένων στα ΜΜΕ, και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Συνέδεσε τη νομοθετική πρωτοβουλία με τις πρόσφατες δράσεις για τη ρύθμιση του Τύπου και την αναβάθμιση της ΕΡΤ, σημειώνοντας την ποιοτική πρόοδο που έχει σημειωθεί.