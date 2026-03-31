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ΕΤΕ: Εγκρίνει την μεγαλύτερη συνολική χρηματική διανομή στην ιστορία της
Αναλύσεις
10:48 - 31 Μαρ 2026

ΕΤΕ: Εγκρίνει την μεγαλύτερη συνολική χρηματική διανομή στην ιστορία της

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δεχθεί μεγάλη πίεση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις που του επιτρέπουν να χαμογελά.

Αντίβαρο στα πολλά αρνητικά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουν φέρει το ΧΑ σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, η ΕΤΕ... σερβίρει μία πολύ θετική εξέλιξη.

Όπως έγραψε στο πρωινό σχόλιο αγοράς ο αναλυτής του Reporter, Νάσος Κουμέττης, η ΕΤΕ αναμένεται να εγκρίνει στη ΓΣ Απριλίου την μεγαλύτερη συνολική χρηματική διανομή στην ιστορία της με 552 εκ. σε επαναγορές μετοχών (44 εκ. μετοχές στην τρέχουσα τιμή) και 464 εκ. σε μερίσματα.

H ETE επιστρέφει έτσι στους μετόχους τξς συνολικά 464 εκατ. ευρώ (~0,507€/μετοχή), συνδυάζοντας 200 εκατ. ευρώ προμέρισμα και 264 εκατ. ευρώ τελικό μέρισμα, ενώ παράλληλα υλοποιεί buyback.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 10:59
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