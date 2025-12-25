Ποιος κλείνει τελικά τους δρόμους;

Το debate για το αν κλείνουν τους δρόμους οι αγρότες ή οι αστυνομικοί είναι επιπέδου "Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;"

Είναι προφανές πως αν η κυβέρνηση τα έξι χρόνια που κυβερνά είχε καθαρίσει τη διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα υπήρχαν μπλόκα.



Αν είχε ασχοληθεί σε βάθος με τον πρωτογενή τομέα, δεν θα υπήρχαν μπλόκα. Αν δεν είχε στηρίξει όλη την αγροτική της πολιτική σε επιδοτήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ήταν μόνο για λαμόγια, δεν θα υπήρχαν μπλόκα.



Αν είχε δώσει βάρος στην ανάπτυξη της επαρχίας, πέρα από τον τουρισμό, τώρα δεν θα υπήρχαν μπλόκα.



Συνεπώς, τους δρόμους τους κλείνει η κυβέρνηση, η οποία πρόσφερε πολλές αιτίες και αφορμές στους αγρότες για να επιμείνουν στα μπλόκα χριστουγεννιάτικα.



Όσο για το επιχείρημα ότι ΚΑΙ αυτοί υποκινούνται από την αντιπολίτευση είναι αστείο. Εδώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως αντιπολίτευση επί της ουσίας... δεν υπάρχει. Πώς κατάφερε να συσπειρώσει τον αγροτικό κόσμο και να συντονίσει μίας τόσο μεγάλης έκτασης κινητοποίηση;

Στο μεταξύ στα social media υπάρχουν δύο γραμμές. Αυτοί που θεωρούν πως οι αγρότες ευθύνονται για τις καθυστερήσεις στις εθνικές οδούς και αυτοί που πιστεύουν πως η αστυνομία κλείνει σκόπιμα τους δρόμους για να στρέψει τους πολίτες εναντίον των αγροτών.



Βιντεάκια σαν το παρακάτω, δίνουν και παίρνουν, καθώς το debate συνεχίζεται...

{https://www.instagram.com/reel/DSpu6u7DHBw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}