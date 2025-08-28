ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αττικές Εκδόσεις: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Έγκριση διανομής μερίσματος €0,01/μετοχή
Ανακοινώσεις
14:36 - 28 Αυγ 2025

Αττικές Εκδόσεις: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Έγκριση διανομής μερίσματος €0,01/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία».

Στη Συνέλευση συμμετείχαν τρεις μέτοχοι δικαιούχοι 12.603.813 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό εκπροσώπησης 82,38% (αυξημένη απαρτία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2024, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ΄άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2024 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ. Η εν λόγω έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την ανωτέρω εταιρική χρήση και έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας.

3. Υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.

4. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάχθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024.

5. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αποφάσισε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 153.000,00€, ήτοι ανά μετοχή 0,01€.

6. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξελέγη με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», με έδρα την Αθήνα, λεωφόρος Κατεχάκη 58 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-127) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

7. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (με συμβουλευτική ψήφο), η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024- 31.12.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ως άνω επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας α) η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2024, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2025 και β) η μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2024, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη και προ-εγκρίθηκε η μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2025.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η συνέχιση από την Εταιρεία των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών καθώς και συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών της εταιρειών.

10. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,38% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

11. Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό

Μεγάλο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 νεκρούς – Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε «διπλωματική» λύση
Ειδήσεις

Μεγάλο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 νεκρούς – Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε «διπλωματική» λύση

Σουηδία και Ολλανδία ζητούν από την ΕΕ κυρώσεις κατά Ισραήλ και Χαμάς
Ειδήσεις

Σουηδία και Ολλανδία ζητούν από την ΕΕ κυρώσεις κατά Ισραήλ και Χαμάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή
Ανακοινώσεις

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών
Σχόλια Αγοράς

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»
Οικονομία

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Magazino
15/06/2026 - 16:49

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:44

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:38

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Πολιτική
15/06/2026 - 16:32

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Εργασιακά
15/06/2026 - 16:29

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ