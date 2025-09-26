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Οι λόγοι του sell off στο ΧΑ και οι καθοριστικές μετοχές για τη συνέχεια
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10:31 - 26 Σεπ 2025

Οι λόγοι του sell off στο ΧΑ και οι καθοριστικές μετοχές για τη συνέχεια

Reporter.gr Newsroom
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Άλλη μια δύσκολη συνεδρίαση αναμένεται στο ΧΑ την Παρασκευή μετά το χθεσινό γενικευμένο selloff. Ο ΓΔ εκκινεί από το κρίσιμο επίπεδο των 2035 μονάδων, με πλειάδα τίτλων να ‘πληρώνει’ τις αστοχίες στα αποτελέσματα εξαμήνου σε σχέση με τα αναμενόμενα (ΜΠΕΛΑ, MTLN) ή και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τα μεγέθη τους (ισοτιμία eurusd για ΤΙΤΑΝ).

Η προσφορά σε τραπεζικές μετοχές κρίνεται ως φυσιολογική με δεδομένο το +75% του ΔΤΡ από την αρχή του χρόνου ενώ πλέον η απόδοση του ΓΔ μέσα στον Σεπτέμβριο κρίνεται ως οριακή (ΓΔ +0,7%).

Τα δημοσιονομικά στοιχεία οκταμήνου συνεχίζουν να δρουν υποστηρικτικά στην αγορά με το πλεόνασμα του Ισοζυγίου να φτάνει σχεδόν στα 2 δις. ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα συνεχίζει και φουσκώνει φτάνοντας στα 8,5 δις (έναντι στόχου 5 δις. περίπου).

Θετικά τα μεγέθη εξαμήνου στον ΑΒΑΞ με τα κέρδη στα 28,5 εκ. +74%, αναμενόμενα στην Dimand στα 15,4 εκ. , ζημιές για την ΕΥΔΑΠ ύψους 5,6 εκ., μειωμένα για την ΦΑΙΣ στα 3,3 εκ. (-40%).

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ η μεγάλη υπερκάλυψη (2,4χ) του νέου 7ετούς Ομολόγου ύψους 500 εκ. με επιτόκιο στο κάτω εύρος (3,20%) , αντίστοιχο μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο εκδόσεις της ΙΝΛΟΤ ύψους 900 εκ.

Απαραίτητη η στήριξη της αγοράς στα τρέχοντα επίπεδα με τράπεζες, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ και MTLN να είναι καθοριστικές για την βραχυπρόθεσμη πορεία της.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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