ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Χρηματιστήριο Αθηνών σε άλλη πίστα το 2026 - Πιθανή διαφοροποίηση στην πορεία των βασικών δεικτών
Σχόλια Αγοράς
10:01 - 02 Ιαν 2026

Το Χρηματιστήριο Αθηνών σε άλλη πίστα το 2026 - Πιθανή διαφοροποίηση στην πορεία των βασικών δεικτών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς για το ΧΑ σήμερα με σημείο εκκίνησης τις 2120 μονάδες για τον ΓΔ και μετά από 5 συνεχόμενες  χρονιές με θετικό πρόσημο – με το 2025 σε επίπεδα ρεκόρ +44,3% - με τα πρόδρομα δημοσιονομικά στοιχεία να δείχνουν βοηθητικά στην πορεία της αγοράς και τις επενδύσεις (δημόσιες αλλά κυρίως ιδιωτικές) να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κερδοφορία των εισηγμένων και στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Πολλές – και αντικρουόμενες κάποιες φορές – οι εκτιμήσεις εγχώριων και διεθνών οίκων για τις μετοχές που θα ξεχωρίσουν το 2026 στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις διεθνείς προκλήσεις και αβεβαιότητες πάντα στο επίκεντρο, με την τεχνική εικόνα της αγοράς να εκκινεί από θέση long με πρώτο στόχο τις 2330 μονάδες και βασική στήριξη της αγοράς αρκετά χαμηλότερα στις 1900 μονάδες.

Σε επιμέρους δείκτες και κλάδους, οδηγός θα μπορούσε να είναι η διαφοροποίηση που πιθανόν να υπάρξει μέσα στο 2026 σε σχέση με την πορεία των βασικών δεικτών αναφοράς την προηγούμενη χρονιά (όπου ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε +50% συγκριτικά με το ‘φτωχό’ +21% του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ή και του δείκτη της μικρής ATHEX_SCI με απόδοση έτους +25%) .

Με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς να ξεπερνάει τα 135 δισ. ευρώ και τις χρηματικές διανομές τα 5,5 δισ. , η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει ως best selling point την υψηλή μερισματική απόδοση (άνω του 4%) αλλά και την αναμενόμενη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης που θα προκύψει μετά την λειτουργική ενοποίηση της ΕΧΑΕ με το Euronext αλλά και με την πιθανή αναβάθμιση της αγοράς σε DM.

Σε κάθε περίπτωση το ΧΑ έχει αλλάξει πίστα εδώ και καιρό, κάτι που δυστυχώς το έχουν καταλάβει περισσότερο οι ξένοι (που κατέχουν το 69% της κεφαλαιοποίησης) παρά οι εγχώριοι επενδυτές που η δική τους συμμετοχή (σε συναλλαγές αλλά κυρίως σε κεφαλαιοποίηση) δεν δικαιολογείται με βάση τους διεθνώς αποδεκτούς δείκτες Κεφαλαιοποίησης (εγχώριων κεφαλαίων) / ΑΕΠ που βρίσκεται μόλις στο 42%, στοιχείο που δηλώνει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

Να ευχηθούμε λοιπόν καλή χρηματιστηριακή χρονιά με τις χαρές να είναι περισσότερες από τις λύπες!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «χάρτης» της απεξάρτησης αλλάζει: Συγχώνευση προγραμμάτων, μετακινήσεις εργαζομένων και ανησυχίες για την «επόμενη μέρα»
Ειδήσεις

Ο «χάρτης» της απεξάρτησης αλλάζει: Συγχώνευση προγραμμάτων, μετακινήσεις εργαζομένων και ανησυχίες για την «επόμενη μέρα»

Μεγάλες διαδηλώσεις με νεκρούς στο Ιράν - Η οικονομία βγάζει τον κόσμο στους δρόμους
Ειδήσεις

Μεγάλες διαδηλώσεις με νεκρούς στο Ιράν - Η οικονομία βγάζει τον κόσμο στους δρόμους

Βίντεο από το ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά - Σκηνές πανικού
Ειδήσεις

Βίντεο από το ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά - Σκηνές πανικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
15/07/2026 - 12:26

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Νέα κριτήρια ανοίγουν τον δρόμο για περισσότερες κλειστές κατοικίες

Πολιτική
15/07/2026 - 12:16

Κορυφώνεται η «έξοδος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος οι σημερινές αποχωρήσεις

Πολιτική
15/07/2026 - 12:04

Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 11:41

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/07/2026 - 11:36

Μετακόμιση στην Ιθάκη

Υγεία
15/07/2026 - 11:35

Το «Νοσοκομείο του Μέλλοντος» στο Αρεταίειο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 11:31

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

Πολιτική
15/07/2026 - 11:19

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

ΥΔΡΕΥΣΗ
15/07/2026 - 11:14

Πτώση πίεσης και διακοπές υδροδότησης σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Ρέντη και Πέραμα

Πολιτική
15/07/2026 - 11:11

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 10:48

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 10:42

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 10:32

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία

Αναλύσεις
15/07/2026 - 10:29

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Πολιτική
15/07/2026 - 10:14

Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές

Οικονομία
15/07/2026 - 10:02

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. με φορολογικά έσοδα €33,9 δισ. στο 6μηνο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 10:00

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:53

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Αναλύσεις
15/07/2026 - 09:53

Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

Magazino
15/07/2026 - 09:48

Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του και πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 09:43

SMERC: Είσοδος σε μια αγορά €200 εκατ. – Οι προκλήσεις του «Rolex - ΦΠΑ» και της ασφάλισης κατοικιδίων

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 09:35

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 09:29

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:02

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:54

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 08:46

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 08:37

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ακίνητα
15/07/2026 - 08:21

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ