Το Χρηματιστήριο Αθηνών σε άλλη πίστα το 2026 - Πιθανή διαφοροποίηση στην πορεία των βασικών δεικτών

Ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς για το ΧΑ σήμερα με σημείο εκκίνησης τις 2120 μονάδες για τον ΓΔ και μετά από 5 συνεχόμενες χρονιές με θετικό πρόσημο – με το 2025 σε επίπεδα ρεκόρ +44,3% - με τα πρόδρομα δημοσιονομικά στοιχεία να δείχνουν βοηθητικά στην πορεία της αγοράς και τις επενδύσεις (δημόσιες αλλά κυρίως ιδιωτικές) να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κερδοφορία των εισηγμένων και στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Πολλές – και αντικρουόμενες κάποιες φορές – οι εκτιμήσεις εγχώριων και διεθνών οίκων για τις μετοχές που θα ξεχωρίσουν το 2026 στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις διεθνείς προκλήσεις και αβεβαιότητες πάντα στο επίκεντρο, με την τεχνική εικόνα της αγοράς να εκκινεί από θέση long με πρώτο στόχο τις 2330 μονάδες και βασική στήριξη της αγοράς αρκετά χαμηλότερα στις 1900 μονάδες.

Σε επιμέρους δείκτες και κλάδους, οδηγός θα μπορούσε να είναι η διαφοροποίηση που πιθανόν να υπάρξει μέσα στο 2026 σε σχέση με την πορεία των βασικών δεικτών αναφοράς την προηγούμενη χρονιά (όπου ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε +50% συγκριτικά με το ‘φτωχό’ +21% του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ή και του δείκτη της μικρής ATHEX_SCI με απόδοση έτους +25%) .

Με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς να ξεπερνάει τα 135 δισ. ευρώ και τις χρηματικές διανομές τα 5,5 δισ. , η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει ως best selling point την υψηλή μερισματική απόδοση (άνω του 4%) αλλά και την αναμενόμενη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης που θα προκύψει μετά την λειτουργική ενοποίηση της ΕΧΑΕ με το Euronext αλλά και με την πιθανή αναβάθμιση της αγοράς σε DM.

Σε κάθε περίπτωση το ΧΑ έχει αλλάξει πίστα εδώ και καιρό, κάτι που δυστυχώς το έχουν καταλάβει περισσότερο οι ξένοι (που κατέχουν το 69% της κεφαλαιοποίησης) παρά οι εγχώριοι επενδυτές που η δική τους συμμετοχή (σε συναλλαγές αλλά κυρίως σε κεφαλαιοποίηση) δεν δικαιολογείται με βάση τους διεθνώς αποδεκτούς δείκτες Κεφαλαιοποίησης (εγχώριων κεφαλαίων) / ΑΕΠ που βρίσκεται μόλις στο 42%, στοιχείο που δηλώνει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

Να ευχηθούμε λοιπόν καλή χρηματιστηριακή χρονιά με τις χαρές να είναι περισσότερες από τις λύπες!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης