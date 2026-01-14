Χρηματιστήριο: Στα επίπεδα του 70% παραμένει η συμμετοχή των ξένων επενδυτών

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές η χθεσινή (13/1) συνεδρίαση στο ΧΑ, με το κλείσιμο του ΓΔ (2206 -0,21%) να επιβεβαιώνει τα πολυετή ρεκόρ και παράλληλα να δίνει συνέχεια στον εξαιρετικά υψηλό τζίρο (χθες 280 εκ.) που στις 7 πρώτες συνεδριάσεις ξεπέρασαν τα 3,2 δισ. ευρώ (~ 450 εκ./ημέρα).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στα πεπραγμένα της αγοράς παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 70%, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην χθεσινή έκδοση από τον ΟΔΔΗΧ νέου 10ετούς Ομολόγου στην οποία καταγράφηκε ρεκόρ ζήτησης κοντά στα 52 δισ. ευρώ με το τελικό ποσό που αντλήθηκε να φτάνει στα 4 δισ. ευρώ με το επιτόκιο στο 3,47%. Το συγκεκριμένο ποσό καλύπτει το 50% των ετήσιων αναγκών της χώρας ουσιαστικά μηδενίζοντας το επιτοκιακό ρίσκο της αγοράς ήδη από τον Ιανουάριο.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο αρκετές μετοχές εξακολουθούν να καταγράφουν ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΤΙΤΑΝ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κα) ενώ τόσο οι τράπεζες όσο και πολλά blue chips βρίσκονται σε πολυετή υψηλά (10ετίας +) με την υποστήριξη και εκθέσεων και συστάσεων ξένων και εγχώριων οίκων (τελευταία θετική έκθεση από την JP Morgan η οποία γυρνάει σταδιακά την θέση της για τις ελληνικές μετοχές υποβαθμίζοντας την προηγούμενη άποψη για το ‘κακό’ που θα κάνει η αναβάθμιση στο ισοζύγιο εισροών/εκροών).

Σε επιχειρηματικά νέα συνεχίζονται οι συζητήσεις/εκτιμήσεις σχετικά με την αναγκαία ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ η οποία συνολικά υπολογίζεται στο 1 δις ευρώ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ΑΜΚ δύο βημάτων, η πρώτη στην εισηγμένη (Holding) ύψους περίπου 500 εκ. η οποία θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά και την δεύτερη (άλλα 500 εκ.) της IPTO στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι βασικοί μέτοχοι.

Σε ό,τι αφορά στις συνεχείς αγορές μετοχών στην ΑΛΦΑ από την Unicredit η οποία έχει αυξήσει το ποσοστό της στα επίπεδα του 32%, οι πληροφορίες για ενδιαφέρον της Ιταλικής τράπεζας για μεγάλες συμμετοχές σε άλλες τράπεζες/ασφαλιστικές στο εξωτερικό (Montei dei Paschi Siena , Generali) ουσιαστικά ακυρώνει την φημολογία που έκανε λόγο για μελλοντική υπέρβαση του καταστατικού ορίου του 33% στην συστημική τράπεζα.

Το ξεκίνημα στο ΧΑ (ΓΔ +4%) το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +10,8%) έχει δύο αναγνώσεις – όπως όλα τα πράγματα – με την πρώτη την κρατούσα και αισιόδοξη να δίνει το στίγμα για το σύνολο της χρονιάς και την κάπως πιο κρατημένη η οποία προσπαθεί να υπολογίσει τι θα συμβεί στην αγορά στην περίπτωση (;) μικρής υποχώρησης του τραπεζικού κλάδου που από 1.1.25 είναι στο +100%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης