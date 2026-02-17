ΧΑ: Επαναφορά ΤΙΤΑΝ, Metlen απέναντι στο -8,7% των τραπεζών από τα υψηλά της 4ης Φεβρουαρίου

Πολλαπλά μηνύματα από τη χθεσινή (17/2) καθοδική συνεδρίαση στο ΧΑ με το βασικότερο την διακράτηση των 2770 μονάδων για τον ΓΔ, την επαναφορά ορισμένων μετοχών που πιέστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (ΤΙΤΑΝ, ΜΕΤΛΕΝ κα) αλλά και την συνεχιζόμενη πτωτική κίνηση του τραπεζικού δείκτη ο οποίος παρότι με εξαιρετικά κέρδη από την αρχή του έτους (+13,80%) βρίσκεται -8,7% από τα υψηλά της 4ης Φεβρουαρίου.

Στα θετικά ότι ο τζίρος στις δύο πτωτικές συνεδριάσεις (13/2 & 16/2) ήταν συγκριτικά χαμηλότερος (μέσο όρο 350 εκ.) από τον αντίστοιχο του έτους που κυμαίνεται στα 400+ εκ. κάτι που δείχνει ότι δεν υφίσταται γενικότερη προσφορά τίτλων αλλά μάλλον φυσιολογική κατοχύρωση κερδών σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις θα υπάρξουν την Τετάρτη (17/2) με τα αποτελέσματα έτους των ΕΧΑΕ και BOCHGR, ενώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο Ιανουάριος έδωσε πρωτογενές πλεόνασμα ρεκόρ (€3,5 δισ.) όπου ακόμα και αν αφαιρεθούν ετεροχρονισμένες πληρωμές και εισπράξεις καταλήγουμε σε πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €1,9 δισ. περίπου πάνω δηλαδή από τον στόχο αλλά και τα περυσινά μεγέθη.

Κλειστές χθες οι αγορές στις ΗΠΑ, με την Ευρώπη να χωρίζεται σε δύο μέρη (ανοδικά ο Ισπανικός IBEX +1% , καθοδικά ο Γερμανικός DAX -0.5%) και την μεταβλητότητα σταθερά σε πρώτο πλάνο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

