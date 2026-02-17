ΧΑ: Επαναφορά ΤΙΤΑΝ, Metlen απέναντι στο -8,7% των τραπεζών από τα υψηλά της 4ης Φεβρουαρίου

Στα θετικά ότι ο τζίρος στις δύο πτωτικές συνεδριάσεις (13/2 & 16/2) ήταν συγκριτικά χαμηλότερος (μέσο όρο 350 εκ.) από τον αντίστοιχο του έτους που κυμαίνεται στα 400+ εκ. κάτι που δείχνει ότι δεν υφίσταται γενικότερη προσφορά τίτλων αλλά μάλλον φυσιολογική κατοχύρωση κερδών σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις θα υπάρξουν την Τετάρτη (17/2) με τα αποτελέσματα έτους των ΕΧΑΕ και BOCHGR, ενώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο Ιανουάριος έδωσε πρωτογενές πλεόνασμα ρεκόρ (€3,5 δισ.) όπου ακόμα και αν αφαιρεθούν ετεροχρονισμένες πληρωμές και εισπράξεις καταλήγουμε σε πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €1,9 δισ. περίπου πάνω δηλαδή από τον στόχο αλλά και τα περυσινά μεγέθη.
Κλειστές χθες οι αγορές στις ΗΠΑ, με την Ευρώπη να χωρίζεται σε δύο μέρη (ανοδικά ο Ισπανικός IBEX +1% , καθοδικά ο Γερμανικός DAX -0.5%) και την μεταβλητότητα σταθερά σε πρώτο πλάνο.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης