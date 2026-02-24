ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση - Μεγάλη η διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης
Σχόλια Αγοράς
17:40 - 24 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση - Μεγάλη η διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζεται η μάχη του ΓΔ γύρω από το σημαντικό επίπεδο των 2270 μονάδων (σημερινή διακύμανση 2259-2281) με τελική κατάληξη τις 2259 -0,64% και αυξημένο τζίρο στα 410 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη η διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά και των δεικτών (με τον ΔΤΡ -3,3% και συνολικά -7,1% στον Φεβρουάριο), ενώ παράλληλα άλλες δεικτοβαρείς μετοχές πετούν σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΕΕΕ +1,8% σήμερα και συνολικά +20,6% στον μήνα, ΟΤΕ +4,3% σήμερα και +11,6% στον μήνα και ΒΙΟ +6,3% σήμερα και +14% στον μήνα).

Για να γίνει κατανοητή η τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της ίδιας κατηγορίας, αξίζει να αναφέρουμε ότι η αφετηρία των ΕΕΕ & METLEN τον Φεβρουάριο ήταν κοινή στα 46 ευρώ και πλέον υπάρχει απόσταση 20 ευρώ/μετοχή με την ΕΕΕ στα 55 και την METLEN στα 35 ευρώ.

Πολύ καλή εικόνα και από άλλες δύο μετοχές του ομίλου Viohalco με ΕΛΧΑ +2,2% και CENER +3,7% όπως και από ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3%, ΜΠΕΛΑ +2,4%, ΜΟΗ +4% και ΣΑΡ +1,7%.

Υποχώρηση κυρίως σε τραπεζικούς τίτλους (ΕΤΕ -4,2%, ΕΥΡΩΒ -2,9%, BOCHGR -1.7%, ΑΛΦΑ -3,6%) - που απορρόφησαν τα 2/3 του τζίρου - αλλά και σε ΟΠΑΠ -4,4%, ΜΕΤLEN -1.4%, ΑΡΑΙΓ -0.7%

Η απόφαση του δείκτη FTSE για είσοδο των ΒΙΟ & CREDIA στον Large Cap βοήθησε μόνο την 1η ενώ σε ότι αφορά στην τράπεζα (-3.5%) που ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών (ΕΓΣ 16/3) για την ΑΜΚ των 300 εκ., οι πωλητές επανάφεραν την μετοχή σε επίπεδα Αυγούστου 2025 (1,24 χαμηλό). Πιέσεις και στις άλλες δύο μετοχές που ανακοίνωσαν επίσημα ΑΜΚ την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΑΔΜΗΕ +0,2% να ανακάμπτει στις δημοπρασίες κάτι που δεν κατάφερε η ΥΚΝΟΤ -4,3%.

Ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΦΡΛΚ +4,5% μετά και την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο (5%) της άλλης εταιρίας συμμετοχών (ΚΟΥΕΣ), ΑΒΑΞ +1,2%, ΟΤΟΕΛ +1,3%, ΛΑΒΙ +2,8%. Στο κόκκινο BYLOT -2,3%, ΠΡΟΦ -4,2%, ΠΕΤΡΟ -1,4%, ΑΛΜΥ -2,4%, NOVAL -1,4% στην μεσαία και ΔΟΜΙΚ -4,2%, ΛΟΥΛΗ -2%, ΚΟΥΑΛ -1,7% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Εν αναμονή των εταιρικών αποτελεσμάτων εντός της εβδομάδας (ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΙΝΤΕΚ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κα) το βάρος πέφτει στις εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό τόσο στο θέμα της αντιπαράθεσης ΗΠΑ / Ιράν όσο και στις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας στην απόφαση Τραμπ για επιβολή οριζόντιου παγκόσμιου δασμού ύψους 10% (που μπορεί να εξελιχτεί σε 15%) μετά την ακύρωση των λεγόμενων ανταποδοτικών δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη μεγαλύτερη η υποχώρηση στον Νότο (ΙΒΕΧ -0,4%, ΜΙΒ -0,2%) σε σχέση με το σύνολο (STOXX600 +0.2%), ανοδικό άνοιγμα δείχνουν τα futures στις ΗΠΑ με S&P +0.3%, εξακολουθεί η πλαγιολίσθηση στα crypto’s με το Bitcoin να παλεύει με τις 64000 $.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρώην Νορβηγός πρωθυπουργός: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας εν μέσω έρευνας για την υπόθεση Επστάιν
Ειδήσεις

Πρώην Νορβηγός πρωθυπουργός: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας εν μέσω έρευνας για την υπόθεση Επστάιν

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο φως σε ελληνικό πακέτο €400 εκατ. για καθαρές τεχνολογίες
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο φως σε ελληνικό πακέτο €400 εκατ. για καθαρές τεχνολογίες

Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας–Ιταλίας–Ισπανίας για επιστροφές και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική
Πολιτική

Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας–Ιταλίας–Ισπανίας για επιστροφές και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική

Στάρμερ: Πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας η Ουκρανία - Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Στάρμερ: Πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας η Ουκρανία - Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&amp;P 500
Χρηματιστήρια

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:32

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ