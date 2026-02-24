Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση - Μεγάλη η διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Συνεχίζεται η μάχη του ΓΔ γύρω από το σημαντικό επίπεδο των 2270 μονάδων (σημερινή διακύμανση 2259-2281) με τελική κατάληξη τις 2259 -0,64% και αυξημένο τζίρο στα 410 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη η διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά και των δεικτών (με τον ΔΤΡ -3,3% και συνολικά -7,1% στον Φεβρουάριο), ενώ παράλληλα άλλες δεικτοβαρείς μετοχές πετούν σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΕΕΕ +1,8% σήμερα και συνολικά +20,6% στον μήνα, ΟΤΕ +4,3% σήμερα και +11,6% στον μήνα και ΒΙΟ +6,3% σήμερα και +14% στον μήνα).

Για να γίνει κατανοητή η τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ μετοχών της ίδιας κατηγορίας, αξίζει να αναφέρουμε ότι η αφετηρία των ΕΕΕ & METLEN τον Φεβρουάριο ήταν κοινή στα 46 ευρώ και πλέον υπάρχει απόσταση 20 ευρώ/μετοχή με την ΕΕΕ στα 55 και την METLEN στα 35 ευρώ.

Πολύ καλή εικόνα και από άλλες δύο μετοχές του ομίλου Viohalco με ΕΛΧΑ +2,2% και CENER +3,7% όπως και από ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3%, ΜΠΕΛΑ +2,4%, ΜΟΗ +4% και ΣΑΡ +1,7%.

Υποχώρηση κυρίως σε τραπεζικούς τίτλους (ΕΤΕ -4,2%, ΕΥΡΩΒ -2,9%, BOCHGR -1.7%, ΑΛΦΑ -3,6%) - που απορρόφησαν τα 2/3 του τζίρου - αλλά και σε ΟΠΑΠ -4,4%, ΜΕΤLEN -1.4%, ΑΡΑΙΓ -0.7%

Η απόφαση του δείκτη FTSE για είσοδο των ΒΙΟ & CREDIA στον Large Cap βοήθησε μόνο την 1η ενώ σε ότι αφορά στην τράπεζα (-3.5%) που ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών (ΕΓΣ 16/3) για την ΑΜΚ των 300 εκ., οι πωλητές επανάφεραν την μετοχή σε επίπεδα Αυγούστου 2025 (1,24 χαμηλό). Πιέσεις και στις άλλες δύο μετοχές που ανακοίνωσαν επίσημα ΑΜΚ την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΑΔΜΗΕ +0,2% να ανακάμπτει στις δημοπρασίες κάτι που δεν κατάφερε η ΥΚΝΟΤ -4,3%.

Ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΦΡΛΚ +4,5% μετά και την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο (5%) της άλλης εταιρίας συμμετοχών (ΚΟΥΕΣ), ΑΒΑΞ +1,2%, ΟΤΟΕΛ +1,3%, ΛΑΒΙ +2,8%. Στο κόκκινο BYLOT -2,3%, ΠΡΟΦ -4,2%, ΠΕΤΡΟ -1,4%, ΑΛΜΥ -2,4%, NOVAL -1,4% στην μεσαία και ΔΟΜΙΚ -4,2%, ΛΟΥΛΗ -2%, ΚΟΥΑΛ -1,7% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Εν αναμονή των εταιρικών αποτελεσμάτων εντός της εβδομάδας (ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΙΝΤΕΚ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κα) το βάρος πέφτει στις εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό τόσο στο θέμα της αντιπαράθεσης ΗΠΑ / Ιράν όσο και στις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας στην απόφαση Τραμπ για επιβολή οριζόντιου παγκόσμιου δασμού ύψους 10% (που μπορεί να εξελιχτεί σε 15%) μετά την ακύρωση των λεγόμενων ανταποδοτικών δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη μεγαλύτερη η υποχώρηση στον Νότο (ΙΒΕΧ -0,4%, ΜΙΒ -0,2%) σε σχέση με το σύνολο (STOXX600 +0.2%), ανοδικό άνοιγμα δείχνουν τα futures στις ΗΠΑ με S&P +0.3%, εξακολουθεί η πλαγιολίσθηση στα crypto’s με το Bitcoin να παλεύει με τις 64000 $.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης