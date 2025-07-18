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Υποχώρησε η Wall Street λόγω φόβων για δασμολογική κλιμάκωση από Τραμπ – Εβδομαδιαία κέρδη για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:13 - 18 Ιουλ 2025

Υποχώρησε η Wall Street λόγω φόβων για δασμολογική κλιμάκωση από Τραμπ – Εβδομαδιαία κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρησε η Wall Street την Παρασκευή (18/7), λόγω δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει σε ελάχιστο δασμό 15% για τα προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,32% στις 44.342,19 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ελαφρώς καθοδικά κατά 0,01% στις 6.296,63 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 0,05% στις 20.895,66 μονάδες.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, ο Τραμπ απαιτεί έναν ελάχιστο δασμό μεταξύ 15% και 20% σε οποιαδήποτε συμφωνία με την ΕΕ, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρεις ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες. Η ΕΕ προσπαθεί να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν από την 1η Αυγούστου, οπότε ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να αρχίσει να εφαρμόζει δασμούς 30% στο μπλοκ.

Οι επενδυτές εξέτασαν επίσης τις τελευταίες εκθέσεις κερδών και τα νέα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (18/7) αντανακλούσαν την πτώση των φόβων των καταναλωτών για πληθωρισμό που προκαλείται από δασμούς στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο. Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τους καταναλωτές για τον Ιούλιο αντανακλά τη συνολική καταναλωτική εμπιστοσύνη που αυξήθηκε κατά 1,8% από τον Ιούνιο στο 61,8, βγαίνοντας ακριβώς σύμφωνα με την εκτίμηση και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Επιπλέον σημειώνεται ότι τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq έκλεισαν με εβδομαδιαία κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,5% και 1,4% αντίστοιχα σε αυτό το διάστημα. Ο Dow ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από την εβδομάδα μέχρι σήμερα.

Τέλος, όσον αφορά τo πετρέλαιο, το Brent έκλεισε στα 69,24 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,40% ,ενώ ο αμερικανικό WTI έκλεισε στα 67,36 δολάρια το βαρέλι, με υποχώρηση 0,25%.

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