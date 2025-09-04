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Κέρδη στις ασιατικές αγορές, ωθούμενα από το τεχνολογικό ράλι της Wall Street
Χρηματιστήρια
09:52 - 04 Σεπ 2025

Κέρδη στις ασιατικές αγορές, ωθούμενα από το τεχνολογικό ράλι της Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κατά βάση ανοδικά την Πέμπτη (4/9), ακολουθώντας το ράλι των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street το προηγούμενο βράδυ, το οποίο ενίσχυσε τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite, παρά τους αυξανόμενους φόβους για την πορεία της οικονομίας που επιβαρύνουν τις μετοχές.

Αναλυτικότερα, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο 1,48% στις 42.557,50 μονάδες, με ώθηση από τις εγχώριες τεχνολογικές μετοχές, με την SoftBank Group να ενισχύεται πάνω από 6%. Οι μετοχές της Fujikura, εταιρείας κατασκευής κυκλωμάτων και οπτικών ινών, καθώς και της Advantest, προμηθευτή της Nvidia, σημείωσαν άνοδο 6,04% και 4,63% αντίστοιχα.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι μετοχές της εταιρείας Nidec Corp με έδρα το Κιότο κατέγραψαν πτώση έως και 22,44%, μετά την ανακοίνωση έναρξης έρευνας για καταγγελίες περί ακατάλληλης λογιστικής διαχείρισης σε θυγατρικές της εταιρείας.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 1% στις 8.828,50 μονάδες, μετά τα στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας που έδειξαν ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, έναντι αύξησης 0,3% τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,1% τον Ιούλιο, στον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2023.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στη ζήτηση στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και των λοιπών αγαθών και υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 0,52% στις 3.200,83 μονάδες. Από την άλλη, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,04% στις 25.082,00 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 1,08% 1,08% και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 3,70% στις 12.007,85 μονάδες, σε μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα.

Τέλος, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 24.790,45 μονάδες.

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