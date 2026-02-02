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Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μετά την αποκλιμάκωση των ρευστοποιήσεων σε χρυσό και ασήμι
Χρηματιστήρια
19:25 - 02 Φεβ 2026

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μετά την αποκλιμάκωση των ρευστοποιήσεων σε χρυσό και ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν από τις πρωινές απώλειες που σημείωσαν τη Δευτέρα (2/2), καθώς η πώληση πολύτιμων μετάλλων μειώθηκε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 περιόρισε τις απώλειες του πρωινού και διαπραγματευόταν τελικά αισθητά υψηλότερα κατά 1,02% στις 617,23 μονάδες, με τους κύριους δείκτες των αγορών να ενισχύονται επίσης σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE έκλεισε με άνοδο 1,16% στις 10,342.44 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,67% στις 8,181.17 μονάδες. Στην ίδια κατεύθυνση, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1% στις 24,784.92.

Στο ίδιο κλίμα και οι περιφερειακοί δείκτες, με τον ισπανικό IBEX να καταγράφει άνοδο 1,25% στις 18,103.70 μονάδες, με τον ιταλικό MIB να παρουσιάζει επίσης κέρδη 1,05% στις 46,005.21 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των απωλειών στην Ευρώπη, με τον κλάδο να σημειώνει πτώση 0,7%. Η ASML, κολοσσός στους ημιαγωγούς, υποχώρησε 1,8%, ενώ οι Be Semiconductor και ASM International έχασαν περίπου 2% η κάθε μία.

Η ισχυρή πτώση στην Ευρώπη τη Δευτέρα έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στις παγκόσμιες αγορές.

Το ασήμι, το οποίο έχει διπλασιαστεί σε αξία τους τελευταίους 12 μήνες, κατρακύλησε περίπου 30% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το 1980. Η τιμή του χρυσού υποχώρησε περίπου 3,4% στα 4.698 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, ενώ η τιμή του ασημιού καταγράφηκε τελικά μειωμένη κατά 4,6% στα 80 δολάρια ανά ουγγιά.

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