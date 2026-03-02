ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Ισχυρές απώλειες καθώς η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε σύγκρουση - Άλμα στις τιμές του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
19:45 - 02 Μαρ 2026

Ευρωαγορές: Ισχυρές απώλειες καθώς η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε σύγκρουση - Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν πτωτικά τη Δευτέρα 2/3, καθώς οι παγκόσμιες χρηματαγορές επηρεάστηκαν από τις εκτεταμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,65% στις 623,36 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: -2,42% στις 24.672,40 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: -1,20% στις 10.780,11 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: -2,17% στις 8.394,32 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: -2,62% στις 18.360,80 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: -1,97% στις 46.280,40 μονάδες.

Οι νορβηγικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου Vår Energi και Equinor σημείωσαν άνοδο 6% και 8% αντίστοιχα, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών έκλεισαν μικτά, περιορίζοντας νωρίτερα τα κέρδη τους. Η βρετανική BAE Systems ανέβηκε 6%, ενώ η σουηδική Saab υποχώρησε κατά 0,5%. Η ιταλική Leonardo ενισχύθηκε σχεδόν 3% και η γερμανική Renk σημείωσε άνοδο πάνω από 3%. Η ιταλική Avio έκλεισε μειωμένη κατά 1%.

Οι εταιρείες που συνδέονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια υπέστησαν σημαντικές απώλειες λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας αναταραχής τη Δευτέρα. Η Carnival PLC υποχώρησε 8%, η International Consolidated Airlines πάνω από 5%, η TUI AG σχεδόν 10% και η Lufthansa 5%.

Οι επιθέσεις στο Ιράν είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κάλεσαν τους Ιρανούς πολίτες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για την ανατροπή του καθεστώτος.

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα κατά των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το U.S. Central Command, τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένονται περαιτέρω απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών. «Ο πόλεμος είναι κόλαση», είπε. Ο Αμερικανός Αρχηγός των Επιτελείων, Γεν. Νταν Κέιν, επανέλαβε σε ενημέρωση ότι δεν πρόκειται για «μία νυχτερινή επιχείρηση» και ότι θα υπάρξουν «επιπλέον απώλειες».

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για σοβαρές διακοπές στην προμήθεια μέσω του Στενού του Χορμούζ. Οι διεθνείς τιμές του Brent έφτασαν σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων και σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6%.

Η εκτεταμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ξεκίνησε το Σάββατο μετά την άρνηση του Ιράν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων την προηγούμενη Πέμπτη ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία.

Στην Ευρώπη, τα εταιρικά αποτελέσματα αφορούν την Bank of Ireland Group, τη Smith & Nephew και την Galp Energia, ενώ οι οικονομικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία και το ΑΕΠ της Ιταλίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ