«Δόγμα» Τραμπ – Χέγκσεθ για τον αμερικανικό στρατό: Η εποχή της διαφορετικότητας τελείωσε - Απειλές απολύσεων

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων σε ομιλία του σε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Κατήγγειλε τους «παχουλούς στρατηγούς» και τις πολιτικές διαφορετικότητας, τις οποίες θεωρεί υπαίτιες για την παρακμή του στρατεύματος. Στο ίδιο συνέδριο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στηρίζει 100% τις Ένοπλες Δυνάμεις και δεν θα διστάσει να απολύσει επί τόπου όποιον στρατιωτικό δεν του αρέσει.

Σε μια σπάνια συγκέντρωση στρατιωτικών διοικητών την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, επιτέθηκε στους "παχουλούς στρατηγούς" και στις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα, τις οποίες κατηγόρησε για δεκαετίες παρακμής στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ δήλωσε ότι όσοι δεν στηρίζουν την ατζέντα του θα πρέπει να παραιτηθούν.

«Ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες μάς οδήγησαν σε λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Γίναμε το ‘Ξύπνιο Υπουργείο», είπε ο Χέγκσεθ, ξεκινώντας την εκδήλωση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά αυτό τελείωσε», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος σε μια αίθουσα γεμάτη με τους ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους των ΗΠΑ, που είχαν κληθεί ξαφνικά από όλο τον κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς εξήγηση, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τις αποπομπές ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και του αρχηγού του γενικού επιτελείου, που ήταν μαύρος, καθώς και της ναυάρχου του Πολεμικού Ναυτικού, που ήταν γυναίκα.

Όπως δήλωσε, οι αξιωματικοί αυτοί ανήκαν σε μια "χαλασμένη κουλτούρα" που δεν έχει θέση στο νέο δόγμα που προωθεί.

Ο Χέγκσεθ υποσχέθηκε σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο που το Πεντάγωνο διαχειρίζεται καταγγελίες διακρίσεων και εσωτερικές έρευνες για παραπτώματα, λέγοντας πως το σημερινό σύστημα έχει κάνει τους ανώτατους αξιωματικούς να "περπατούν πάνω σε αυγά".

«Αν τα λόγια μου σήμερα σας κάνουν την καρδιά να βαραίνει, τότε το έντιμο που έχετε να κάνετε είναι να παραιτηθείτε», είπε.

«Ξέρω όμως πως η μεγάλη πλειοψηφία σας αισθάνεται το αντίθετο. Τα λόγια αυτά σας γεμίζουν την καρδιά».

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται αποκλειστικά σε ανδρικά πρότυπα, ενώ τόνισε και την ανάγκη για πειθαρχία στην εμφάνιση: «Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέρμα τα γένια», είπε, ενώ το ακροατήριο παρέμεινε σιωπηλό.

Τραμπ: Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα

Σύμφωνα με το Reuters, o Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναχωρούσε για την εκδήλωση, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Αν δεν μου αρέσει κάποιος στρατιωτικός ηγέτης, τον απολύω επί τόπου».

Νωρίτερα, παίρνοντας τον λόγο στη σκηνή, άνοιξε με ένα αστείο: «Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα. Βέβαια, φεύγει μαζί και ο βαθμός σας, φεύγει και το μέλλον σας».

Στη συνέχεια, όμως, μίλησε θερμά για τις ένοπλες δυνάμεις, με ασυντόνιστες αλλά ενθουσιώδεις αναφορές στην ισχύ των πυρηνικών υποβρυχίων των ΗΠΑ, στη δημιουργία της Διαστημικής Δύναμης (Space Force) και στις πρόσφατες επιτυχίες στη στρατιωτική στρατολόγηση.

«Είμαι μαζί σας. Σας στηρίζω και ως πρόεδρος, σας καλύπτω 100%», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε "Υπουργείο Πολέμου", επαναφέροντας την παλιά ονομασία του έως τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο — μια συμβολική κίνηση που αποσκοπεί στο να υπογραμμίσει τον επιθετικό ρόλο του Πενταγώνου, αντί της αποτροπής συγκρούσεων.