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Μερτς για Eurovision: «Σκάνδαλο» ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ισραήλ - Απειλή για αποχώρηση της Γερμανίας
Ειδήσεις
13:47 - 06 Οκτ 2025

Μερτς για Eurovision: «Σκάνδαλο» ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ισραήλ - Απειλή για αποχώρηση της Γερμανίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «σκάνδαλο» τη συζήτηση περί ενδεχόμενου αποκλεισμού του Ισραήλ από τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερμανία να αποχωρήσει από τη διοργάνωση, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο κ. Μερτς δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει θέση». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανή αντίδραση της Γερμανίας σε περίπτωση αποκλεισμού της χώρας, τόνισε: «Αυτό θα υποστήριζα».

Η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, έχει ενταθεί λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα απέχουν από τη Eurovision, εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Η EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) έχει ανακοινώσει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μέσω ψηφοφορίας των μελών της εντός Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ARD, το 65% των Γερμανών θεωρεί ότι οι καλλιτέχνες και οι αθλητές από το Ισραήλ δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ το 24% τάσσεται υπέρ του αποκλεισμού της χώρας από διεθνείς οργανώσεις ως μέσο πίεσης.

Ανοιχτός ο Μερτς για την κατάργηση του VAR στο ποδόσφαιρο

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρήσης του VAR (Video Assistant Referee) στο ποδόσφαιρο, επισημαίνοντας ότι «η επιθυμία για απόλυτη τελειότητα έχει ξεπεράσει τα όρια».

«Δεν θα με πείραζε να το καταργήσουμε ξανά και να βασιζόμαστε στις αποφάσεις των διαιτητών. Τώρα έχουμε τέσσερις σε κάθε παιχνίδι και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν», δήλωσε ο καγκελάριος, γνωστός ποδοσφαιρόφιλος και οπαδός της Borussia Dortmund, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της οποίας υπήρξε έως το 2014.

Πάντως, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταλήξει οριστικά για το θέμα, καθώς αναγνωρίζει ότι η χρήση του VAR επιτρέπει στους διαιτητές να αλλάξουν μια απόφαση σε κρίσιμες φάσεις.

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