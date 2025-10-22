ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο Κατάρ ο Ερντογάν αγοράζει μεταχειρισμένα Eurofighter
Ειδήσεις
19:59 - 22 Οκτ 2025

Στο Κατάρ ο Ερντογάν αγοράζει μεταχειρισμένα Eurofighter

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

O τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε την Τετάρτη (22/10) το Κατάρ, τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του μετά το Κουβέιτ και πριν την τρίτη και τελευταία επίσκεψη που θα είναι στο Ομάν.

Τον Πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του, συνοδεύει μεγάλη τουρκική αντιπροσωπεία όπου περιλαμβάνεται ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, οι υπουργοί Ενέργειας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, Βιομηχανίας αλλά και ο Επικεφαλής του των Μυστικών υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, και πολλοί άλλοι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, κεντρική επιδίωξη του τούρκου Προέδρου στο Κατάρ είναι η αγορά 24 μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter Tayfun για την οποία έχει ήδη γίνει συζήτηση μεταξύ των δυο πλευρών. Εξ άλλου, το Ρόιτερ σε σημερινό εκτενές άρθρο-ανάλυση αναφέρει ότι η Τουρκία προκειμένου να ενισχύσει έγκαιρα την αεροπορική της ισχύ, πρότεινε στους Ευρωπαίους εταίρους και στις ΗΠΑ τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει γρήγορα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει έδαφος έναντι περιφερειακών αντιπάλων όπως το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η Τουρκία, αναφέρει η DW, κάνει προσπάθειες για να προσθέσει στον γερασμένο στόλο της 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο και αργότερα επίσης αμερικανικά αεροσκάφη F-35 παρά τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον που επί του παρόντος μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία.

Η ανάλυση του Reuters αναφέρει ότι τα πλήγματα του Ισραήλ με εκατοντάδες μαχητικά F-15, F-16 και F-35 που έχουν προμηθευτεί οι ΗΠΑ κατά των γειτόνων της Τουρκίας, του Ιράν και της Συρίας, καθώς και εναντίον του Λιβάνου και του Κατάρ, ενόχλησαν την Άγκυρα ωθώντας την να ασκήσει πιέσεις για ταχεία ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος. Η Ελλάδα, αναφέρει το Ρόιτερ, αναμένεται να παραλάβει μια παρτίδα προηγμένων F-35 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Για τα Eurofighter Typhoon, η Τουρκία πλησιάζει σε συμφωνία με τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία θα παραλάβει άμεσα 12 από αυτά, αν και μεταχειρισμένα, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, αναφέρει το άρθρο του Ρόιτερ, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα. Επίσης επισημαίνει ότι τα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, θα εγκρίνουν την πρόταση πώλησης μεταχειρισμένων αεροσκαφών, στην οποία θα παρέχουν στην Τουρκία 28 νέα αεροσκάφη τα επόμενα χρόνια, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας αγοράς.

Ο Ερντογάν αναμένεται να συζητήσει την πρόταση στο Κατάρ και το Ομάν με τους αριθμούς των αεροσκαφών, τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα να είναι τα κύρια ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα η αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος της Τουρκίας θα βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος της τουρκικής ηγεσίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πειραιάς: Κατασχέθηκε κοντέινερ με μπανάνες και 39 κιλά κοκαΐνη
Ειδήσεις

Πειραιάς: Κατασχέθηκε κοντέινερ με μπανάνες και 39 κιλά κοκαΐνη

Ναυάγιο στα ανοιχτά της Τυνησίας: Τουλάχιστον 40 νεκροί παράτυποι μετανάστες
Ειδήσεις

Ναυάγιο στα ανοιχτά της Τυνησίας: Τουλάχιστον 40 νεκροί παράτυποι μετανάστες

Διαμαντοπούλου: Ούτε η κοινωνική ευαισθησία ούτε ο πατριωτισμός είναι μονοπώλιο ορισμένων
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Ούτε η κοινωνική ευαισθησία ούτε ο πατριωτισμός είναι μονοπώλιο ορισμένων

Υεμένη: Αφέθηκαν ελεύθεροι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι
Ειδήσεις

Υεμένη: Αφέθηκαν ελεύθεροι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών
Ειδήσεις

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον
Πολιτική

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα
Πολιτική

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»
Ειδήσεις

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ