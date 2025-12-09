Χαμάς: Αδύνατη η δεύτερη φάση της εκεχειρίας όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις παραβιάσεις

Η δεύτερη φάση της συμφωνημένης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να αρχίσει όσο το Ισραήλ εξακολουθεί να προχωρά σε «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα (9/12) στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον Χοσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, η επόμενη φάση της εκεχειρίας «δεν μπορεί να ξεκινήσει» όσο το Ισραήλ «επιμένει στις παραβιάσεις της συμφωνίας και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του».

Ο Μπαντράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν έχει εφαρμόσει όσα προβλέπονταν στη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, το Ισραήλ όφειλε είτε να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο είτε να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα από τα δικά του σύνορα, κάτι που – όπως υποστήριξε – δεν έχει συμβεί.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Χαμάς ζήτησε από τις χώρες που μεσολαβούν να «ασκήσουν πίεση» στο Ισραήλ ώστε να συμμορφωθεί με την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Σημειώνεται πως η εκεχειρία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά κατηγορίες για παραβιάσεις, γεγονός που δημιουργεί δυσοίωνες προοπτικές για την υλοποίηση του γενικότερου ειρηνευτικού σχεδίου, από το οποίο η παρούσα εκεχειρία αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η δεύτερη φάση, που έχει στόχο την ενίσχυση της εκεχειρίας και την πορεία προς οριστική λήξη του πολέμου, μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν η Χαμάς παραδώσει τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατείτο στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 29 Δεκεμβρίου, για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε χθες (8/12) εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.