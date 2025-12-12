Τραμπ: Επιβάλλει ενιαίο ομοσπονδιακό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ακυρώνει τις εξουσίες των Πολιτειών

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη (12/12) ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο θεσπίζει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, αποδυναμώνοντας την εξουσία των επιμέρους Πολιτειών.

«Για να κερδίσουν, οι αμερικανικές εταιρείες ΤΝ πρέπει να είναι ελεύθερες να καινοτομούν χωρίς δυσβάσταχτη ρύθμιση», αναφέρει το διάταγμα, όπως μεταδίδει το CNBC. «Αλλά η υπερβολική ρύθμιση από τις Πολιτείες εμποδίζει αυτή την επιταγή».

Η κυβέρνηση Τραμπ, με τη συνδρομή του επικεφαλής για την ΤΝ και τα κρυπτονομίσματα, Ντέιβιντ Σακς, επιδιώκει μια πορεία που θα επιτρέψει στους ομοσπονδιακούς κανόνες να υπερισχύουν των κανονισμών των Πολιτειών σχετικά με την ΤΝ — μια κίνηση που στοχεύει να αποτρέψει μεγάλες Πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, από το να ασκούν τον έλεγχό τους στον αναπτυσσόμενο κλάδο.

Ο Σακς και ο επενδυτής τεχνολογίας και podcaster Σαμάθ Παλιχαπιτίγια στάθηκαν δίπλα στον Τραμπ κατά την υπογραφή στο Οβάλ Γραφείο. Παρόντες ήταν επίσης ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρ-Τέξας) και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί νίκη για εταιρείες τεχνολογίας όπως η OpenAI και η Google και για την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz, οι οποίες έχουν ασκήσει πιέσεις για τον περιορισμό ρυθμίσεων που θεωρούν υπέρμετρα επιβαρυντικές. Εταιρείες ΤΝ ανοίγουν γραφεία κοντά στο Καπιτώλιο και εκκινούν καμπάνιες μέσω ενός super PAC με τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Οι υποστηρικτές ενός ομοσπονδιακού κανόνα υποστηρίζουν ότι διαφορετικοί κανονισμοί ανά Πολιτεία θα παρεμπόδιζαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανταγωνιστούν στη διεθνή κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα προσχέδιο του προτεινόμενου εκτελεστικού διατάγματος διέρρευσε τον προηγούμενο μήνα, υποστηρίζοντας την ανάγκη ενός ενιαίου ομοσπονδιακού προτύπου για την ΤΝ «αντί ενός μωσαϊκού από 50 ρυθμιστικά καθεστώτα Πολιτειών».

Μία προτεινόμενη δεκαετής απαγόρευση στις Πολιτείες να ρυθμίζουν την ΤΝ είχε περιληφθεί αρχικά στο Ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο για τις δαπάνες, αλλά αφαιρέθηκε πριν ο Τραμπ το υπογράψει τον Ιούλιο.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ καλεί επίσης τον γενικό εισαγγελέα να δημιουργήσει μια Ομάδα Δίωξης για Θέματα ΤΝ («AI Litigation Task Force»), «η αποκλειστική ευθύνη της οποίας θα είναι να αμφισβητεί τους νόμους των Πολιτειών για την ΤΝ».

Οι Πολιτείες που δεν θα συμμορφωθούν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στη χρηματοδότηση. Το διάταγμα ορίζει ότι μέσα σε 90 ημέρες από την υπογραφή του, ο υπουργός Εμπορίου πρέπει να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους οι Πολιτείες θα μπορούν να λάβουν τα εναπομείναντα κονδύλια του προγράμματος BEAD (Broadband Equity Access and Deployment), μιας πρωτοβουλίας 42,5 δισ. δολαρίων για την επέκταση της πρόσβασης σε υψηλές ταχύτητες διαδικτύου σε αγροτικές περιοχές.