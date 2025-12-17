Βρετανία: Αυστηρότερα μέτρα κατά φιλοπαλαιστινιακών συνθημάτων και πλακάτ

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/12) ότι θα προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα κατά όσων χρησιμοποιούν πλακάτ και συνθήματα που στοχοποιούν την εβραϊκή κοινότητα, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα βίαια περιστατικά έχουν αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται τέτοιου είδους διαμαρτυρίες.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων σε μαζικούς πυροβολισμούς στην παραλία Μπόντι της Αυστραλίας, που στόχευαν εκδήλωση για το εβραϊκό φεστιβάλ της Χανουκά, καθώς και μετά την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, τον Οκτώβριο, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί.

«Γνωρίζουμε ότι οι κοινότητες ανησυχούν για πλακάτ και συνθήματα όπως το “globalise the intifada” και όσοι τα χρησιμοποιούν σε μελλοντικές διαδηλώσεις ή με στοχευμένο τρόπο θα πρέπει να αναμένουν την παρέμβαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και της Αστυνομίας του Ευρύτερου Μάντσεστερ», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Metropolitan Police και η Greater Manchester Police.

«Έχουν σημειωθεί βίαιες πράξεις, το πλαίσιο έχει αλλάξει - οι λέξεις έχουν νόημα και συνέπειες. Θα ενεργήσουμε αποφασιστικά και θα προχωρήσουμε σε συλλήψεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Reuters, εβραϊκές οργανώσεις ζητούν εδώ και καιρό αυστηρότερη αντιμετώπιση της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, ενώ το Community Security Trust (CST), που δραστηριοποιείται στην παροχή μέτρων ασφαλείας για την προστασία των Βρετανών Εβραίων, αναφέρει ότι τα αντισημιτικά περιστατικά στη Βρετανία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

«Υπάρχει άραγε σύνδεση ανάμεσα στην υιοθέτηση ενός καλέσματος για θάνατο στο όνομα των παλαιστινιακών δικαιωμάτων και σε ανθρώπους που προκαλούν πραγματικό θάνατο, προφανώς στο όνομα της ίδιας υπόθεσης; Μόλις τεθεί το ερώτημα, η απάντηση μοιάζει αυτονόητη», έγραψε αυτή την εβδομάδα ο Ντέιβ Ριτς, διευθυντής πολιτικής του CST.