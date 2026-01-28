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ifo: Επιβραδύνεται η περικοπή θέσεων εργασίας στη Γερμανία
Ειδήσεις
10:13 - 28 Ιαν 2026

ifo: Επιβραδύνεται η περικοπή θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν ολοένα και λιγότερο τη μείωση του προσωπικού τους. Ο Δείκτης Απασχόλησης του ifo αυξήθηκε τον Ιανουάριο στις 93,4 μονάδες, από 91,9 μονάδες τον Δεκέμβριο.

«Οι περικοπές θέσεων εργασίας επιβραδύνονται, αλλά δεν έχουν ακόμη σταματήσει», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Η αγορά εργασίας παραμένει υπό πίεση, ιδιαίτερα στη βιομηχανία – χωρίς να διαφαίνεται ακόμη κάποια αναστροφή της τάσης».

Οι θέσεις εργασίας εξακολουθούν να μειώνονται σχεδόν σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι περικοπές που σχεδιάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις επιχειρήσεις του μεταλλουργικού κλάδου. Και οι εταιρείες του λιανικού εμπορίου σκοπεύουν να λειτουργήσουν με λιγότερο προσωπικό τη νέα χρονιά.

Αντίθετα, ο δείκτης αυξήθηκε αισθητά στον τομέα των υπηρεσιών. Οι θετικές και οι αρνητικές απαντήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισορροπία. Ειδικά οι εταιρείες μηχανικών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής αναζητούν ολοένα και περισσότερο νέο προσωπικό. Στον κατασκευαστικό κλάδο έχει αλλάξει ελάχιστα η κατάσταση, με τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν τη διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων.

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