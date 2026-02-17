Ειδήσεις
15:17 - 17 Φεβ 2026

Χρυσό μετάλλιο και… χρυσές αμοιβές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2026

Reporter.gr Newsroom
Για τους αθλητές που συμμετέχουν στους εν εξελίξει Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, μια θέση στο βάθρο δεν σημαίνει μόνο δόξα και ένα μετάλλιο. Σε ορισμένες χώρες, συνοδεύεται και από ρολόγια πολυτελείας ή χρηματικά έπαθλα που φτάνουν σε εξαψήφια ποσά.

Σύμφωνα με το CNBC σχεδόν 2.900 αθλητές από περισσότερες από 90 εθνικές ολυμπιακές επιτροπές αγωνίζονται στους Χειμερινούς Αγώνες, διεκδικώντας μετάλλια σε 116 αγωνίσματα, σε οκτώ αθλήματα.

Παρότι η International Olympic Committee δεν απονέμει χρηματικά έπαθλα, πολλές κυβερνήσεις και εθνικές ολυμπιακές επιτροπές προσφέρουν μπόνους σε μετρητά.

Ακολουθεί πώς διαμορφώνονται οι παροχές σε ορισμένες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το CNBC από εθνικές ολυμπιακές επιτροπές, αθλητικές ομοσπονδίες και τοπικά δημοσιεύματα.

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τους Αγώνες του 2026.

Η νοτιοανατολική ασιατική χώρα προσφέρει περίπου 792.000 δολάρια για ατομικό χρυσό μετάλλιο, 395.000 για ασημένιο και 197.000 για χάλκινο — τα υψηλότερα ποσά χρυσού μεταλλίου μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν.

Η Σιγκαπούρη έχει συμμετάσχει μόνο μία φορά σε προηγούμενους Χειμερινούς Αγώνες, στην έκδοση του 2018, όπου η αθλήτρια του short track Cheyenne Goh κατέλαβε την 28η θέση στα 1.500 μέτρα γυναικών.

Η χώρα εκπροσωπείται και φέτος στην Ιταλία από έναν μόνο αθλητή: τον αλπικό σκιέρ Faiz Basha, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε την πρώτη κατάβαση στο γιγαντιαίο σλάλομ στο Stelvio Ski Centre στο Μπόρμιο, τερματίζοντας έτσι την προσπάθειά του ανάμεσα σε 81 αθλητές.

Το Χονγκ Κονγκ, που έχει στείλει αλπικούς σκιέρ και αθλητές του short track στην Ιταλία, προσφέρει περίπου 768.000 δολάρια για χρυσό, 384.000 για ασημένιο και 192.000 για χάλκινο μετάλλιο. Η πόλη δεν έχει ακόμη κατακτήσει μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην Ευρώπη, η Πολωνία ξεχωρίζει όχι μόνο για το ύψος αλλά και για την ποικιλία των παροχών της. Οι ατομικοί χρυσοί Ολυμπιονίκες μπορούν να λάβουν περίπου 211.000 δολάρια. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένα επιβατικό αυτοκίνητο Toyota Corolla, ένα πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα δύο δωματίων, έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα κουπόνι διακοπών και κοσμήματα.

Πίνακες και κοσμήματα περιλαμβάνονται και στα έπαθλα για τους αργυρούς και χάλκινους μεταλλιούχους, μαζί με χρηματικές αμοιβές περίπου 169.000 και 124.000 δολαρίων αντίστοιχα.

Η Ιταλία, ως διοργανώτρια χώρα, προσφέρει περίπου 214.000 δολάρια για το χρυσό, 107.000 για το ασημένιο και 71.000 για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Νότια Κορέα απονέμει περίπου 208.000 δολάρια για το χρυσό, 139.000 για το ασημένιο και 70.000 για το χάλκινο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανταμοιβές ξεπερνούν τα τυπικά μπόνους μεταλλίων. Κρατικά μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι η snowboarder Choi Ga-on έλαβε 300 εκατομμύρια γουόν από την αθλητική της ομοσπονδία μετά την κατάκτηση του χρυσού, ενώ ιδιωτικές εταιρείες της προσέφεραν επιπλέον δώρα, μεταξύ των οποίων και ένα πολυτελές ρολόι από την ελβετική μάρκα Omega.

Η United States Olympic & Paralympic Committee απονέμει 37.500 δολάρια για το χρυσό, 22.500 για το ασημένιο και 15.000 για το χάλκινο μετάλλιο.

Δόξα μόνο, για ορισμένους

Ωστόσο, δεν προσφέρουν όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις των χειμερινών σπορ άμεσα χρηματικά έπαθλα.

Η Νορβηγία, που κατέχει τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία των Χειμερινών Αγώνων, δεν δίνει μπόνους για θέσεις στο βάθρο. Αντίθετα, οι αθλητές που συνεχίζουν να αγωνίζονται μπορούν να λάβουν οικονομική στήριξη από την εθνική ολυμπιακή και παραολυμπιακή επιτροπή, ύψους περίπου 160.000 νορβηγικών κορωνών ετησίως (περίπου 16.831 δολάρια), καθώς και πρόσβαση σε επαγγελματική προπόνηση και ιατρικές υπηρεσίες.

Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει δημοσιοποιημένο, τυποποιημένο σύστημα μπόνους. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απονέμει χρηματικά έπαθλα για Ολυμπιακά μετάλλια, πράγμα που σημαίνει ότι οι αθλητές της Team Great Britain δεν θα λάβουν επιπλέον πληρωμές για θέσεις στο βάθρο το 2026. Αντ’ αυτού, η οικονομική στήριξη παρέχεται μέσω της UK Sport, η οποία αξιοποιεί πόρους της Εθνικής Λοταρίας για την ενίσχυση της προπόνησης, της καθοδήγησης και της ανάπτυξης των αθλητών.

Και η Κίνα δεν δημοσιοποιεί ένα ενιαίο, εθνικό σύστημα επιβραβεύσεων για τα μετάλλια των Χειμερινών Αγώνων, καθώς οι ανταμοιβές καθορίζονται συχνά σε επαρχιακό επίπεδο ή από χορηγούς.

Ένα Ολυμπιακό μετάλλιο αντιπροσωπεύει χρόνια θυσιών και προετοιμασίας. Σε έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων που συχνά κρίνεται σε δευτερόλεπτα, μια θέση στο βάθρο μπορεί να σημαίνει και μια οικονομική ανταμοιβή που αλλάζει τη ζωή.

