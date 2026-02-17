ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη πολιτική νίκη της γενιάς μας
Πολιτική
15:04 - 17 Φεβ 2026

Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη πολιτική νίκη της γενιάς μας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε επενδύσεις ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντας την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων «τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς», κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN). Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την απλοποίηση του κανονισμού για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) και την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των ασφαλισμένων στα επαγγελματικά ταμεία.

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Πιερρακάκη:

«Ας ξεκινήσω δηλώνοντας αυτό που για μένα είναι μάλλον προφανές και αυτό που για τους περισσότερους από εσάς είναι επίσης προφανές, αλλά παρ’ όλα αυτά χρειάζεται να ειπωθεί. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το νούμερο ένα θέμα πολιτικής που συζητείται σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Εάν επιτευχθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς. Το ζήτημα είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να επικοινωνηθεί και να εξηγηθεί ευρέως, επειδή αναλύεται σε μια σειρά από πολύ τεχνικά ζητήματα, όπως αυτό που συζητούμε σήμερα. Ωστόσο, η ικανότητά μας να υλοποιήσουμε γρήγορα, με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα, αυτά τα επιμέρους θέματα θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για μια ολόκληρη γενιά.

Η δεύτερη προφανής παρατήρηση για μένα είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η Επίτροπος, Maria Luis, σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ότι παράγει αποτελέσματα με ευγένεια και αποφασιστικότητα. Και θέλω να την ευχαριστήσω ανοιχτά γι’ αυτό.

Σήμερα συζητούμε για τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες έχουν μια πολύ ισχυρή κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο αυτό, και όχι μόνο μία αναπτυξιακή διάσταση. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων διοχετεύει τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις, αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ευρέως τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Και για να σχολιάσω σύντομα τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα που εξετάζουμε:

Σε σχέση με την οδηγία για τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Συνταξιοδοτικής Παροχής (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης), θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι σωστή.

Πρόκειται για μια προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες των κρατών-μελών, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζονται τα πρότυπα σε όλη την Ένωση. Υποστηρίζουμε πλήρως την κατεύθυνση, την έμφαση στη διακυβέρνηση, στη διαχείριση κινδύνου και στη διαφάνεια. Αν είχα να προσθέσω κάτι εδώ, θα έλεγα ότι βλέπουμε περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της πρότασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται με πιο λειτουργικό τρόπο, ειδικά όσον αφορά μικρότερα ταμεία, διατηρώντας παράλληλα ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και ενισχύοντας την προστασία σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα, όπως τα πολυεργοδοτικά σχήματα και οι διασυνοριακές ρυθμίσεις, όπου η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων είναι κρίσιμη.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, την αναθεώρηση του Κανονισμού για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP), η Ελλάδα υποστηρίζει την προσπάθεια απλοποίησης, ώστε να καταστεί απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές. Χαιρετίζουμε τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι η φορολογική του μεταχείριση είναι συγκρίσιμη με εκείνη των εθνικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν αναπτύξει τον τρίτο πυλώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της εμπορικής βιωσιμότητας μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στον σχεδιασμό και τη διανομή προϊόντων μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση παρόχων, στην επέκταση των επιλογών - κάτι που για εμάς πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα - καθώς και στην υποστήριξη μιας ευρύτερης αναβάθμισης της αγοράς.

Ενθαρρύνουμε επίσης τη συνεχή προσήλωση στην προστασία των καταναλωτών, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη. Είναι ζωτικής σημασίας για την εμπιστοσύνη και για την επίτευξη κλίμακας. Από αυτή την άποψη, θεωρώ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η βασική επιλογή περιλαμβάνει σαφείς, εύκολα κατανοητές εγγυήσεις κεφαλαίου και ότι οι υποψήφιοι αποταμιευτές λαμβάνουν την κατάλληλη συμβουλευτική, ώστε το προϊόν που επιλέγεται να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου τους.

Συνολικά, συγχαρητήρια και ας προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντατικοί έλεγχοι και σε τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα»
Ειδήσεις

Εντατικοί έλεγχοι και σε τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

ΕΕ: Ερευνά τη Shein για παράνομα προϊόντα και εθιστικό σχεδιασμό
Ειδήσεις

ΕΕ: Ερευνά τη Shein για παράνομα προϊόντα και εθιστικό σχεδιασμό

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού
Πολιτική

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία
Πολιτική

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN - Στεγαστικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN - Στεγαστικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις
Πολιτική

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και πιθανή αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

Πολιτική
25/05/2026 - 09:07

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

Οικονομία
25/05/2026 - 08:36

Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 08:24

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 08:18

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Εργασιακά
25/05/2026 - 08:16

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 08:11

Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ