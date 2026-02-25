ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ – Ο επικρατέστερος διάδοχος

Παρά την επίσημη διάψευση από την Κριστίν Λαγκάρντ, τα σενάρια σχετικά με την πρόωρη αποχώρησή της από την ΕΚΤ συνεχίζουν να «φουντώνουν».

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, οι εκτιμήσεις συντείνουν στο ότι είναι το πιθανότερο είναι η Λαγκάρντ να εγκαταλείψει πρόωρα την προεδρία της ΕΚΤ, ανοίγοντας το δρόμο για τον Κλάας Κνοτ, στο πρόσωπο του οποίου «βλέπουν» οι περισσότεροι τον διάδοχό της.

Πιο αναλυτικά, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα προβλέπουν ότι η νυν πρόεδρος της τράπεζας θα αποχωρήσει εντός του 2026, ενώ λιγότερο από το 30% εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της, που λήγει τον Οκτώβριο του 2027.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, ο Κλάας Κνοτ – πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας – θεωρείται επικρατέστερος για τη διαδοχή, σύμφωνα με περίπου το 57% των οικονομολόγων.

Αντιθέτως, εάν η Λαγκάρντ παραμείνει έως το τέλος της θητείας της, τότε το προβάδισμα περνά στον Πάμπλο Ερντάντες ντε Κος, επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Η φημολογία για πρόωρη αποχώρηση εντάθηκε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Λαγκάρντ θα μπορούσε να αποχωρήσει πριν από τις γαλλικές εκλογές, δίνοντας στον Εμανουέλ Μακρόν ρόλο στη διαδικασία διαδοχής. Παρά τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΚΤ και τη δήλωση της Λαγκάρντ ότι η συνέχιση της θητείας της αποτελεί «βασικό σενάριο», η φημολογία – όπως φαίνεται – δεν υποχώρησε.

Όπως, μάλιστα, τονίζει το Bloomberg, πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει πολιτική διάσταση και διχάζει. Ορισμένοι θεωρούν ότι η πρόωρη αποχώρηση θα προστατεύσει έναν θεσμό-κλειδί της Ευρώπης από πιθανή άνοδο της άκρας δεξιάς στη Γαλλία. Άλλοι, πάλι, ανησυχούν για το μήνυμα που στέλνεται σχετικά με την ανεξαρτησία της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 52% των οικονομολόγων εκτιμά ότι μια πρόωρη αποχώρηση θα έβλαπτε την αξιοπιστία της ΕΚΤ, ενώ περίπου το ένα τρίτο φοβάται πιθανή αποδυνάμωση της θεσμικής αυτονομίας της.

Ο Ντένις Σεν, λέκτορας στο International School of Management του TU Berlin, επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση «θα έστελνε το μήνυμα ότι η ΕΚΤ δεν είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές». Παράλληλα, όμως, προειδοποιεί ότι η εμπλοκή της γαλλικής ακροδεξιάς στη διαδικασία διαδοχής θα μπορούσε να πλήξει ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία της.

Εκτός από το πολιτικό σκέλος, προκύπτουν και πρακτικά ζητήματα. Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία ενδέχεται να καθυστερήσει την επιλογή νέου προέδρου, αφήνοντας την ΕΚΤ χωρίς ηγεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, ειδικά σε περιβάλλον αυξημένων κινδύνων όπως η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να επιλεγεί προληπτικά ο διάδοχος πριν από τη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ, με την ίδια να παραμένει στη θέση της έως το τέλος. Πάνω από τα δύο τρίτα των οικονομολόγων θεωρούν πιθανό ένα τέτοιο σενάριο, αν και περίπου οι μισοί εκτιμούν ότι αυτό θα αποδυνάμωνε τη θέση της Λαγκάρντ για το υπόλοιπο της θητείας της.