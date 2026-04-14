ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου €400 εκατ. με ισχυρή διεθνή ζήτηση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:45 - 14 Απρ 2026

Eurobank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου €400 εκατ. με ισχυρή διεθνή ζήτηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank»)  ανακοίνωσε την Τρίτη (14/4) ότι, έπειτα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €400εκατ. με λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την Morgan Stanley.

Οι Ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), την Γαλλία (20%) και, συνολικά, τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.

H Morgan Stanley ενήργησε ως ο μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σέρμπος: Σε στρατηγικό αδιέξοδο ο Τραμπ στο Ιράν έχοντας μόνο κακές επιλογές στο τραπέζι
Ειδήσεις

Σέρμπος: Σε στρατηγικό αδιέξοδο ο Τραμπ στο Ιράν έχοντας μόνο κακές επιλογές στο τραπέζι

ΔΝΤ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ο μεγάλος «ασθενής» της ανάπτυξης ελέω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ο μεγάλος «ασθενής» της ανάπτυξης ελέω Μέσης Ανατολής

ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026
Οικονομία

ΔΝΤ: Κάτω από 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη διετία – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β&#039; τριμήνου
Επιχειρήσεις

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών
Ανακοινώσεις

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Οικονομία
20/07/2026 - 09:08

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 08:57

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
20/07/2026 - 08:38

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Πολιτική
20/07/2026 - 08:28

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:21

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:20

«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 08:10

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Πολιτική
20/07/2026 - 08:06

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 08:05

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 08:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Risk-off κλίμα και επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

ΑΜΥΝΑ
20/07/2026 - 07:53

THEON: Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Εργασιακά
20/07/2026 - 07:30

«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ