Πτώση στο πετρέλαιο καθώς το Ιράν φαίνεται να ελέγχει την κατάσταση - Ράλι σε φυσικό αέριο και μέταλλα

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (12/1), αφού το Ιράν δήλωσε ότι έχει πλήρη έλεγχο της κατάστασης μετά από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να μειωθούν κάπως οι ανησυχίες για την προσφορά από τον παραγωγό μέλος του OPEC+, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τις προσπάθειες επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures του Brent υποχωρούν 31 σεντς, ή 0,71%, στα 62,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 58,64 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 36 σεντς, ή 0,53%.

«Οι πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών και η έλλειψη πρόσθετων διαταραχών στην προσφορά ασκούν μέτρια πίεση στις τιμές του πετρελαίου, μετά από ένα ισχυρό ράλι στο τέλος της περασμένης εβδομάδας», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Και οι δύο δείκτες είχαν ενισχυθεί πάνω από 3% την προηγούμενη εβδομάδα, στην ισχυρότερη άνοδό τους από τον Οκτώβριο, καθώς η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν ενίσχυσε την καταστολή απέναντι στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 2022, αν και οι κινητοποιήσεις εντάθηκαν κατά το Σαββατοκύριακο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγκτσι, δήλωσε από την πλευρά του τη Δευτέρα ότι η κατάσταση είναι «υπό πλήρη έλεγχο» μετά τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

Από την άλλη μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων.

Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφερε ότι πάνω από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές.

Ενώ οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει ένα «πριμ» στις τιμές του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τον γεωπολιτικό κίνδυνο από μια ευρύτερη σύγκρουση στο Ιράν που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Σολ Καβόνικ, επικεφαλής της έρευνας ενέργειας στην MST Marquee. «Η αγορά λέει, "Δείξτε μου τη διαταραχή στην προσφορά" πριν αντιδράσει ουσιαστικά», πρόσθεσε.

Αναμένεται επίσης σύντομα να επαναρχίσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση στην Καράκας θα μπορούσε να παραδώσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια «παραχωρημένου» πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό έχει πυροδοτήσει έναν αγώνα μεταξύ πετρελαϊκών εταιρειών να εντοπίσουν δεξαμενόπλοια και να προετοιμάσουν τις διαδικασίες για την ασφαλή μεταφορά του αργού από τα πλοία και τα διαβρωμένα λιμάνια της Βενεζουέλας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά από τη Ρωσία, εν μέσω των επιθέσεων της Ουκρανίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της και της προοπτικής αυστηρότερων αμερικανικών κυρώσεων στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κινηθούν πτωτικά φέτος καθώς ένα κύμα προσφοράς δημιουργεί πλεόνασμα στην αγορά, αν και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα και το Ιράν θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την μεταβλητότητα, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Η επενδυτική τράπεζα διατήρησε τις προβλέψεις της για τους μέσους όρους τιμών του 2026 στα 56 δολάρια για το Brent και 52 δολάρια για το WTI, αναμένοντας ότι οι τιμές θα βρεθούν στο χαμηλότερο σημείο τους γύρω στα 54/50 δολάρια το τελευταίο τρίμηνο, καθώς τα αποθέματα στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξάνονται.

Εκτόξευση σε φυσικό αέριο και μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει μεγάλα κέρδη, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,673% στα 29,700 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλασυνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός κερδίζει 2,23% στα 4,600.94 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι παρουσιάζει σημαντικά κέρδη κατά 4,679% με την τιμή της ουγγιάς να εκτοξεύεται στα 84.030 δολάρια, ενώ και και ο χαλκός σημειώνει αυτή την ώρα άνοιδο 2,04% στα 6,0228 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,41% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1685 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1.3473 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,1% με την ισοτιμία στη 0.8674 βρετανική λίρα ανά ευρώ.