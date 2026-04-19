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Πετρέλαιο: Εκτός αγοράς τουλάχιστον 500 εκατ. βαρέλια – «Καμπανάκια» για τις συνέπειες της κρίσης
Εμπορεύματα
12:59 - 19 Απρ 2026

Πετρέλαιο: Εκτός αγοράς τουλάχιστον 500 εκατ. βαρέλια – «Καμπανάκια» για τις συνέπειες της κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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Από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια αγορά έχει χάσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε αργό πετρέλαιο, ενώ – όπως μεταδίδει το Reuters – σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι συνέπειες της παρούσας διαταραχής στις ροές ενέργειας εκτιμάται πως θα επηρεάσουν την αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού και συμπυκνωμάτων έχουν αποσυρθεί από την αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Πρόκειται για τεράστιες ενεργειακές ποσότητες που θα μπορούσαν να καλύψουν την παγκόσμια αεροπορική δραστηριότητα για δέκα εβδομάδες, ενώ η έλλειψή τους θα μπορούσε να σταματήσει πλήρως την οδική κυκλοφορία για έντεκα ημέρες ή να αφήσει την παγκόσμια οικονομία χωρίς πετρέλαιο για περίπου πέντε ημέρες, όπως εξηγεί ο αναλυτής της Wood Mackenzie, Ίαν Μόουατ.

Τα χαμένα βαρέλια αντιστοιχούν σε έναν μήνα κατανάλωσης πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε περισσότερο από έναν μήνα κατανάλωσης για το σύνολο της Ευρώπης. Επίσης, ισοδυναμούν με περίπου έξι χρόνια κατανάλωσης καυσίμων από τον αμερικανικό στρατό ή με καύσιμα αρκετά για να κινήσουν τη διεθνή ναυτιλία για τέσσερις μήνες.

Όπως εξηγούν οι σχετικές αναλύσεις, οι απώλειες στην παραγωγή ήταν τόσο έντονες (ειδικά στις χώρες του Κόλπου) που μέσα σε έναν μήνα, τον Μάρτιο, χάθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που πλησιάζει τη συνολική παραγωγή των Exxon Mobil και Chevron.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρρευσαν, από 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο σε μόλις 4,1 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 20.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου.

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, η απώλεια αυτών των όγκων μεταφράζεται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια χαμένων εσόδων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ της Γερμανίας ή στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μικρότερων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Λετονία και η Εσθονία.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν πλήρως, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, αφού τα παγκόσμια αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια μέσα στον Απρίλιο, ενώ οι διακοπές παραγωγής φτάνουν τα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πετρελαϊκά πεδία σε χώρες όπως το Κουβέιτ και το Ιράκ ενδέχεται να χρειαστούν έως και πέντε μήνες για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία, παρατείνοντας την πίεση στα αποθέματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, οι ζημιές σε διυλιστήρια και σε μεγάλες ενεργειακές υποδομές, όπως το συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου Ρας Λαφάν στο Κατάρ, σημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της ενεργειακής ικανότητας στην περιοχή μπορεί να απαιτήσει ακόμη και χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/04/2026 - 13:08
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