Συμμαχία OpenAI και Broadcom για την ανάπτυξη εσωτερικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI θα συνεργαστεί με την Broadcom για την παραγωγή των πρώτων της εσωτερικών επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, σε μια νέα στρατηγική σύμπραξη στον τομέα των τσιπ, καθώς η εταιρεία του ChatGPT επιδιώκει να εξασφαλίσει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών της.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η OpenAI θα αναλάβει τον σχεδιασμό των τσιπ, ενώ η Broadcom θα αναπτύξει και θα διαθέσει στην αγορά τα νέα συστήματα από το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Πρόκειται για τσιπ ειδικής κατασκευής συνολικής ισχύος 10 γιγαβάτ, με ενεργειακή κατανάλωση που αντιστοιχεί περίπου στις ανάγκες άνω των 8 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις τεράστιες επενδύσεις γύρω από τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, που αντικατοπτρίζουν τη ραγδαία αυξανόμενη ανάγκη του τεχνολογικού τομέα για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να κατασκευάσουν συστήματα που θα προσεγγίζουν ή θα ξεπερνούν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI ανακοίνωσε μια συμφωνία προμήθειας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης 6 γιγαβάτ με την AMD, που περιλαμβάνει και επιλογή αγοράς μεριδίου στην εταιρεία. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση ότι η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει έως 100 δισ. δολάρια στην OpenAI και να της παρέχει κέντρα δεδομένων χωρητικότητας τουλάχιστον 10 γιγαβάτ.

«Η συνεργασία με την Broadcom είναι ένα κρίσιμο βήμα για την κατασκευή της υποδομής που απαιτείται για την απελευθέρωση του δυναμικού της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστές, ενώ παραμένει ασαφές πώς η OpenAI θα χρηματοδοτήσει το εγχείρημα.

Η συνεργασία με την Broadcom, που είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά από το Reuters το προηγούμενο έτος, τοποθετεί την OpenAI ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς του cloud computing, όπως η Google και η Amazon, που αναπτύσσουν εξατομικευμένα τσιπ για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης και να μειώσουν την εξάρτηση από τους ακριβούς επεξεργαστές της Nvidia, οι οποίοι βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα.