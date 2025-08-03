12:32 - 03 Αυγ 2025

Ελσίνκι 0 – Αττική 11: Μια συγκλονιστική σύγκριση στους δρόμους της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Στο Ελσίνκι, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, δεν έχει πεθάνει κανείς σε τροχαίο ατύχημα. Το τελευταίο θανατηφόρο τροχαίο έγινε τον Ιούλιο του 2024 σε μια συνοικία της πόλης.

Αυτό είναι εντυπωσιακό για μια τόσο μεγάλη πόλη, με περίπου 690.000 κατοίκους. Πολύ λίγες μεγάλες πόλεις έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τον χάρτη «Vision Zero» της γερμανικής εταιρείας Dekra, που δείχνει ποιες πόλεις δεν είχαν νεκρούς σε τροχαία για ένα ημερολογιακό έτος, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως η φινλανδική πόλη Έσποο ή γερμανικές πόλεις όπως το Άαχεν και το Γκελζενκίρχεν. Όμως για το Ελσίνκι ο υπολογισμός είναι για δώδεκα μήνες (Ιούλιος 2024 – Ιούλιος 2025), όχι για ολόκληρο ημερολογιακό έτος.

Γιατί πέτυχε το Ελσίνκι;

Σύμφωνα με ειδικούς, βασικός λόγος είναι το όριο ταχύτητας: Πάνω από τους μισούς δρόμους έχουν πλέον όριο τα 30 χλμ/ώρα, ενώ παλιότερα ήταν 50 χλμ/ώρα. Επίσης:

  • Η αστυνομία κάνει αυστηρότερους ελέγχους.
  • Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε πολύ κατάσταση, οπότε λιγότεροι κυκλοφορούν με αυτοκίνητο.

Το όριο των 30 χλμ/ώρα είναι ευρωπαϊκή τάση

Και άλλες πόλεις στην Ευρώπη εφαρμόζουν το όριο των 30 χλμ/ώρα σχεδόν παντού, όπως το Παρίσι, οι Βρυξέλλες και η Μπολόνια. Στην Ισπανία, το όριο αυτό ισχύει από το 2021 σε όλους τους δρόμους μέσα στις πόλεις με δύο λωρίδες.

Μια μελέτη του 2024 έδειξε ότι με αυτό το μέτρο:

  • Τα τροχαία μειώθηκαν κατά 23%
  • Οι θάνατοι κατά 37%
  • Οι τραυματισμοί κατά 38%

Η απογοητευτική ελληνική πραγματικότητα

Για να αντιπαραβάλει κανείς το Ελσίνκι με τη σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί στην Ελλάδα, αρκεί να δει τα στοιχεία: μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 11 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα μέσα στον Ιούλιο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Τροχαίας. Επιπλέον, δηλώθηκαν 703 τραυματισμοί.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βασικά αίτια των ατυχημάτων ήταν η απρόσεκτη και ασυνείδητη οδήγηση, η αγνόηση των πινακίδων κυκλοφορίας και η μη τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας από πεζούς. Σε πολλές περιπτώσεις, η μη χρήση κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων επιδείνωσε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων της Τροχαίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καταγράφηκαν 30.414 τροχαίες παραβάσεις, από τις οποίες οι 280 ήταν ποινικά κολάσιμες (πλημμεληματικού χαρακτήρα).

Η εντυπωσιακή επιτυχία του Ελσίνκι αποδεικνύει ότι με στοχευμένες πολιτικές, αποφασιστικότητα, οι θάνατοι στους δρόμους μπορούν να εξαλειφθούν. Η Ελλάδα έχει πολλά να διδαχθεί από το παράδειγμα αυτό, από τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας και την ενίσχυση της αποδοτικής αστυνόμευσης, έως την ενθάρρυνση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης οδικής κουλτούρας.

