Κινητοποιήσεις από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα για τη Γάζα (photos και videos)

Η κεντρική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή, στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ φυσικά μαζική κινητοποίηση υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο, αυτή τη φορά ακολούθησε και η επαρχία, αφού άλλωστε λόγω διακοπών βρίσκεται εκεί πολύς κόσμος.
Από τη Γαύδο έως τη Σαμοθράκη και τον Έβρο, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρά και φυσικά στα νησιά των Κυκλάδων οι κινητοποιήσεις ήταν μεγάλες.
Τα social media πλημμύρισαν από εικόνες συμπαράστασης στη Γάζα, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιο κατάληψης της πόλης.
Γάζα / Μαζικές συγκεντρώσεις και δράσεις αλληλεγγύης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας - Οι συμμετέχοντες ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας March to Gaza συγκεντρώνονται σε πόλεις, χωριά και νησιά στέλνοντας μήνυμα κατά της γενοκτονίας [Φωτο – Βίντεο] https://t.co/qwogj3tusg pic.twitter.com/uGyYSw9xlk— George Roussos (@baphometx) August 10, 2025
Μυτιλήνη τώρα pic.twitter.com/LAym9dXfA7— Thomas Mavrofides ?? (@blacktom1961) August 10, 2025