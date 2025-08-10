Κινητοποιήσεις από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα για τη Γάζα (photos και videos)

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (10/8) σε περισσότερες από 70 πόλεις, νησιά και χωριά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η κεντρική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή, στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ φυσικά μαζική κινητοποίηση υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, αυτή τη φορά ακολούθησε και η επαρχία, αφού άλλωστε λόγω διακοπών βρίσκεται εκεί πολύς κόσμος.

Από τη Γαύδο έως τη Σαμοθράκη και τον Έβρο, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρά και φυσικά στα νησιά των Κυκλάδων οι κινητοποιήσεις ήταν μεγάλες.

Τα social media πλημμύρισαν από εικόνες συμπαράστασης στη Γάζα, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιο κατάληψης της πόλης.