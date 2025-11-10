Βορίζια: Προφυλακιστέοι δύο ακόμη κατηγορούμενοι για το μακελειό

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη, ηλικίας 43 και 48 ετών, που συνδέονται με την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια και είναι συγγενείς του 39χρονου θύματος.

Ο ένας από τους δύο άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο δεύτερος, μέσω απολογητικού υπομνήματος, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Υπευθυμίζεται ότι την Κυριακή (9/11) είχαν κριθεί προφυλακιστέα και τα τρία αδέρφια από τη μεριά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Παρά τις αρνήσεις τους, οι αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, κρίνοντας ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις συμμετοχής στην υπόθεση. Τα τρία αδέρφια αναμένεται να μεταφερθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας, όπως είχε συμβεί και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Σημειώνεται ακόμη ότι η κατάσταση στα Βορίζια δείχνει να βελτιώνεται 8 ημέρες μετά την πολύνεκρη συμπλοκή, ωστόσο η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη, καθώς από σήμερα λειτουργήσουν σχολεία στο χωριό, μετά το «λουκέτο» για λόγους ασφαλείας την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.