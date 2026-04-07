Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διαμαρτυρία από τα άτομα με αναπηρία για την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ!

Επιστολή διαμαρτυρίας για την κατάργηση των 120 Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-EΦΚΑ, με το άρθρο 10 του ν. «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», γεγονός που θα στερήσει από χιλιάδες πολίτες τη δυνατότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας, ώστε να μπορέσουν να εκθέτουν, να υποστηρίζουν και να επιλύουν τις υποθέσεις τους στους τόπους κατοικίας τους, απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στους υπουργούς Επικρατείας Κ. Χατζηδάκη και Εργασίας Ν. Κεραμέως.

Ιδιαίτερα στην περιφέρεια η λειτουργία των επιτροπών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς πολλοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη διεκπεραίωση χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών. Η δυνατότητα εξέτασης των υποθέσεων κοντά στον τόπο κατοικίας τους συμβάλλει ουσιαστικά στη δικαιότερη και ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων τους.

Στις συγκεκριμένες επιτροπές εξετάζονται μεταξύ άλλων υποθέσεις που αφορούν σε συντάξεις αναπηρίας, ενστάσεις σε αποφάσεις του ασφαλιστικού φορέα, αλλά και σε ζητήματα που σχετίζονται με αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, σε λάθος υπολογισμούς ανταποδοτικής σύνταξης, σε αναπηρικά επιδόματα, ενστάσεις κατά αποφάσεων διακοπής σύνταξης αναπηρίας λόγω εργασίας κ.α.

Με το άρθρο 10 του Νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» η περιφέρεια αποδυναμώνεται, οι τοπικές κοινωνίες στερούνται τη δυνατότητα ελέγχου και συμμετοχής, δημιουργείται άνιση μεταχείριση για όλες τις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα δίχως ψηφιακές γνώσεις κλπ.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου. Επιστολή για το ζήτημα απέστειλε και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Α.με.Α Ν. Καβάλας και πλήθος άλλων φορέων που διαμαρτύρονται.