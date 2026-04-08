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Διαμαρτυρία για την Κάρτα Αναπηρίας και από τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Ειδήσεις
11:35 - 08 Απρ 2026

Διαμαρτυρία για την Κάρτα Αναπηρίας και από τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

Reporter.gr Newsroom
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Επιστολή διαμαρτυρίας στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής Δ. Μιχαηλίδου απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα, καθώς έχει καταστεί δέκτης σωρείας καταγγελιών που αφορούν στον αποκλεισμό εκατοντάδων πασχόντων από το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς!

Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς η ψηφιακή κάρτα δωρεάν μετακίνησης «κλειδώνει» αποκλειστικά για όσους διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Η απόφαση αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, λαμβάνουν από το 2018 ποσοστό 50% και είναι νόμιμοι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι οδηγίες είναι αντικρουόμενες: Από τη μια, ο ΟΠΕΚΑ επιβεβαιώνει τη διατήρηση του δικαιώματος και από την άλλη, οι υπάλληλοι του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης, επικαλούμενοι «αλλαγή νόμου» χωρίς να παραθέτουν συγκεκριμένες διατάξεις.

Πολύ συχνά η έλλειψη ενημέρωσης συνοδεύεται από απαξιωτική αντιμετώπιση των πολιτών με αναπηρία, οι οποίοι μετατρέπονται σε «μπαλάκι» μεταξύ των υπηρεσιών (ΟΑΣΘ, ΟΣΕΘ, Εθνική Πύλη Αναπηρίας).

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει στην υπουργό ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 είναι μια χρόνια πάθηση με υψηλό κόστος διαχείρισης και η δωρεάν μετακίνηση αποτελεί ζωτικό αντιστάθμισμα για την κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων αυτών (πολλοί εκ των οποίων είναι άνεργοι) και διεκδικεί την άμεση έκδοση Υπουργικής απόφασης ή Εγκυκλίου προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΣΕΘ/ΟΑΣΑ) που να διευκρινίζει ότι οι λήπτες επιδόματος ΟΠΕΚΑ με ποσοστό 50% (Διαβήτης Τύπου 1) διατηρούν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτυπώνεται στα ψηφιακά συστήματα, ώστε να μην αποκλείονται αυθαιρέτως όσοι υπολείπονται του ποσοστού 67% αλλά ταυτόχρονα πληρούν τα προνοιακά κριτήρια.

Η ΕΣΑμεΑ στηρίζει πλήρως το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και τονίζει ότι παρά τις ενέργειες και τις επισημάνσεις προς το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας παραμένουν.

Επιτέλους, πρέπει:

  • Να καταργηθούν τα οικονομικά κριτήρια για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις,
  • Να εκδοθεί άμεσα η σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις θα γίνεται με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας,
  • Να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε από τις 3 προβλεπόμενες μορφές κάρτας αναπηρίας: έντυπη, ψηφιακή, πλαστική, για την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών,
  • Να δοθεί άμεσα ενημέρωση σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας σχετικά με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας.

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