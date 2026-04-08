Διαμαρτυρία για την Κάρτα Αναπηρίας και από τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς η ψηφιακή κάρτα δωρεάν μετακίνησης «κλειδώνει» αποκλειστικά για όσους διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Η απόφαση αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, λαμβάνουν από το 2018 ποσοστό 50% και είναι νόμιμοι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.
Οι οδηγίες είναι αντικρουόμενες: Από τη μια, ο ΟΠΕΚΑ επιβεβαιώνει τη διατήρηση του δικαιώματος και από την άλλη, οι υπάλληλοι του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης, επικαλούμενοι «αλλαγή νόμου» χωρίς να παραθέτουν συγκεκριμένες διατάξεις.
Πολύ συχνά η έλλειψη ενημέρωσης συνοδεύεται από απαξιωτική αντιμετώπιση των πολιτών με αναπηρία, οι οποίοι μετατρέπονται σε «μπαλάκι» μεταξύ των υπηρεσιών (ΟΑΣΘ, ΟΣΕΘ, Εθνική Πύλη Αναπηρίας).
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει στην υπουργό ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 είναι μια χρόνια πάθηση με υψηλό κόστος διαχείρισης και η δωρεάν μετακίνηση αποτελεί ζωτικό αντιστάθμισμα για την κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων αυτών (πολλοί εκ των οποίων είναι άνεργοι) και διεκδικεί την άμεση έκδοση Υπουργικής απόφασης ή Εγκυκλίου προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΣΕΘ/ΟΑΣΑ) που να διευκρινίζει ότι οι λήπτες επιδόματος ΟΠΕΚΑ με ποσοστό 50% (Διαβήτης Τύπου 1) διατηρούν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτυπώνεται στα ψηφιακά συστήματα, ώστε να μην αποκλείονται αυθαιρέτως όσοι υπολείπονται του ποσοστού 67% αλλά ταυτόχρονα πληρούν τα προνοιακά κριτήρια.
Η ΕΣΑμεΑ στηρίζει πλήρως το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και τονίζει ότι παρά τις ενέργειες και τις επισημάνσεις προς το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής τα προβλήματα με την Κάρτα Αναπηρίας παραμένουν.
Επιτέλους, πρέπει:
- Να καταργηθούν τα οικονομικά κριτήρια για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις,
- Να εκδοθεί άμεσα η σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις θα γίνεται με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας,
- Να γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε από τις 3 προβλεπόμενες μορφές κάρτας αναπηρίας: έντυπη, ψηφιακή, πλαστική, για την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών,
- Να δοθεί άμεσα ενημέρωση σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας σχετικά με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας.