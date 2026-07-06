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Γενικά αίθριος ο καιρός με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο
Ειδήσεις
09:10 - 06 Ιουλ 2026

Γενικά αίθριος ο καιρός με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα (6/7), με πρόσκαιρη ανάπτυξη νεφώσεων κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, όμως, θα είναι αισθητά ισχυρότεροι, φτάνοντας τοπικά τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου. Στις νησιωτικές περιοχές ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία - Θράκη

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν, στρεφόμενοι σε μεταβλητούς ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην κεντρική Μακεδονία κατά τόπους θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου - Ήπειρος - Δυτική Στερεά - Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Θεσσαλία - Ανατολική Στερεά - Εύβοια - Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες - Κρήτη

Ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως βορειοανατολικοί, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, διατηρώντας την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 7 Ιουλίου

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ στις νησιωτικές περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τους 32 βαθμούς.

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