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Έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αλεξάκης, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΟΜΑΣ
Επιχειρήσεις
12:01 - 28 Σεπ 2025

Έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αλεξάκης, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΟΜΑΣ

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αλεξάκης, ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής αγοράς σούπερ μάρκετ και εκ των ιδρυτών του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ).

Ο Αλεξάκης υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα στον χώρο του λιανεμπορίου, συνδέοντας το όνομά του με την ανάπτυξη του συνεταιριστικού μοντέλου ΙΝΚΑ, που έδωσε νέα πνοή στα συνοικιακά μπακάλικα και ενίσχυσε τη δυναμική των τοπικών καταστημάτων.

Ο Απόστολος Αλεξάκης διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, καθώς και του ΕΛΟΜΑΣ. Παράλληλα, υπηρέτησε ως πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ) και υπήρξε βασικός μέτοχος στα ΜΜΕ της Κρήτης, ανάμεσα στα οποία η τηλεόραση ΚΥΔΩΝ και η Νέα Τηλεόραση Κρήτης, δείχνοντας τη διεύρυνση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων πέρα από το λιανεμπόριο.

Σύμφωνα με το Zarpanews, η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στο χωριό του, Φουρνέ Κυδωνίας, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού, ενώ η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμωνος. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 2 το μεσημέρι.

To συλλυπητήριο μήνυμα της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Αλεξάκη, ιδρυτή του ΣΥΝ.ΚΑ., έναν άνθρωπο με όραμα, εργατικότητα και ήθος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας. Η προσφορά του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της συνεταιριστικής ιδέας θα μείνει ζωντανή, όπως και η μνήμη του σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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