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Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέο δωρεάν εργαλείο για τον υπολογισμό εκπομπών CO₂ στις ΜμΕ
Επιχειρήσεις
19:54 - 13 Οκτ 2025

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέο δωρεάν εργαλείο για τον υπολογισμό εκπομπών CO₂ στις ΜμΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), παρουσιάζει το Carbon Tracker by HDB — ένα δωρεάν καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, σχεδιασμένο ειδικά για να υποστηρίξει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στη μέτρηση και μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος, καθώς και να εκπαιδεύει, καθοδηγεί και ενδυναμώνει τις ελληνικές ΜμΕ στη μετάβασή τους προς ένα πιο πράσινο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο.

Το εργαλείο εστιάζει στις εκπομπές CO₂ Scope 1 & 2, σύμφωνα με το GHG Protocol και το ISO 14064-1:2018, και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022.

Μέσα από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν:

  • να καταχωρούν βασικά ενεργειακά δεδομένα,
  • να υπολογίζουν αυτόματα τις εκπομπές τους,
  • να εντοπίζουν πηγές εκπομπών και να σχεδιάζουν δράσεις μείωσης.

Το Carbon Tracker by HDB προσφέρει απλή και τεκμηριωμένη καθοδήγηση, προετοιμάζοντας τις ΜμΕ για ESG συμμόρφωση, πράσινη χρηματοδότηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το εργαλείο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ESGenius! και προβλέπεται να εμπλουτιστεί με πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των Scope 3 εκπομπών, για μεγαλύτερες ή εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η ΕΑΤ παρουσιάζει τον Πανελλαδικό Διαδραστικό Χάρτη του ESG Tracker by HDB, τον πρώτο και μοναδικό διαδραστικό ESG χάρτη βιωσιμότητας των ΜμΕ στην Ελλάδα, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα ανά τομέα δραστηριότητας, περιφέρεια αι μέγεθος επιχείρησης. Ο χάρτης αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικής πρόβλεψης υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο μόνο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει σε αυτή την έκταση και μπορεί να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσω του Carbon Tracker by HDB και του ESG Χάρτη, η ΕΑΤ αναπτύσσει πρακτικά εργαλεία, ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και καθιστά τη βιώσιμη ανάπτυξη κατανοητή, εφαρμόσιμη και προσιτή για κάθε ελληνική ΜμΕ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θέτει στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύγχρονα εργαλεία που υπηρετούν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Το Carbon Tracker by HDB αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διευκόλυνση της προσαρμογής των ΜμΕ στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας και της συμμόρφωσης με το ESG πλαίσιο. Επίσης, μέσω του Πανελλαδικού ESG Χάρτη, η ΕΑΤ ενισχύει τη διαφάνεια και

παρέχοντας ένα πολύτιμο εργαλείο στρατηγικής. Η ΕΑΤ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία».

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